呂捷看電視有自己「尷尬癌」發作　網笑問：是顏清標？

記者林彥君／台北報導

補教名師呂捷和主播王偊菁主持三立行腳知識型節目《呂讀台灣》，首播收視0.96，這是呂捷第一次在電視主持，雖緊張還是發揮了他的幽默感，他說在首播當天自己就很緊張，急著趕回家看播出，結果看不到5分鐘就放棄，「因為難得看到自己在電視裡好尷尬，尷尬癌發作只好趕快逃離。」

▲呂捷和王偊菁主持新節目。（圖／三立提供）



由於呂捷對收視率沒概念，所以對0.96這數字一直存疑問，緊張的黏著製作人一直問是真的好嗎？還說：「才全國第20名耶！」他完全搞不清要擠進前80名有多難，而在播出第二天他就開直播想從觀眾口中試探反應，結果吸引2萬人觀看，近2000人留言，讓呂捷打了強心針。

網友看播出也留言互動，有網友笑說還好老師不姓涂，不然就變成「涂讀台灣」(荼毒)了，甚至有人覺得呂捷長的好「張榮味」，有的甚至說他是「顏清標」翻版，有網友更直接留言說主持人胖了一點，呂捷幽默回：「你怎麼可以說懷孕的王偊菁呢！」

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▲呂捷和王偊菁。（圖／三立提供）



王偊菁也認為這次與老師合作學到不少東西，不過自己因為搞笑犧牲也很大。節目是隔周播出，3日當天將以鹿港為主，包括八卦山戰役、乙未抗日戰爭、鹿港辜家跟著呂捷看門道、豪華鹿港小吃宴、九曲巷摸乳巷等。