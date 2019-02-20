ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣已有觀眾13刷！《一個巨星的誕生》IMAX版重新上映

記者洪文／綜合報導

《一個巨星的誕生》全台票房1.67億，並榮獲奧斯卡最佳影片、最佳男主角、最佳女主角等8項大獎提名，有鑑於奧斯卡季的來臨，片商華納兄弟將於2月22日起於全台10座IMAX影廳重新上映，邀請觀眾重新感受女神卡卡與布萊德利庫柏之間的動人深情與爆發力十足的近身演唱會感受。

▲▼《一個巨星的誕生》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《一個巨星的誕生》榮獲奧斯卡8項大獎提名。（圖／華納兄弟提供）

請繼續往下閱讀...

除了奧斯卡、金球獎以外，《一個巨星的誕生》獲頒美國國家電影評論協會獎最佳導演、最佳女主角、最佳男配角與年度十大電影等4項大獎以及金球獎最佳原創歌曲大獎，更獲得全球票房4.17億美金的肯定，也在台灣超過70萬人次觀賞過這部電影，總票房也超過1.67億，叫好又叫座。

▲▼《一個巨星的誕生》台灣已有觀眾13刷。（圖／翻攝自華納兄弟臉書）

▲《一個巨星的誕生》台灣已有觀眾13刷。（圖／翻攝自華納兄弟臉書）
  
布萊德利庫柏自編自導自演的《一個巨星的誕生》將音樂類型電影拍出新意，並且讓自己從一個完全的音樂素人在極短的時間內變身成為能夠在現場數萬觀眾面前自彈自唱的音樂人，只為了與天后女神卡卡在舞台上能夠相互輝映。

▲▼《一個巨星的誕生》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《一個巨星的誕生》許多原創歌曲膾炙人心。（圖／華納兄弟提供）

第一次擔綱大銀幕女主角的女神卡卡，除了精湛的演技外，也為電影製作多首原創歌曲，每一首歌曲不只朗朗上口而且膾炙人心，在多場炫染力十足的演唱中，每一首歌都讓觀眾感受到女神卡卡的歌唱天賦，以及女主角艾莉對男主角傑克森的款款情深。

▲▼《一個巨星的誕生》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《一個巨星的誕生》IMAX版重新上映。（圖／華納兄弟提供）
  
《一個巨星的誕生》故事敘述鄉村歌手傑克森緬因（布萊德利庫柏 飾），在偶然的機會中發現對音樂與歌唱有天份的素人艾莉（女神卡卡 飾），礙於生活所迫，她幾乎就要放棄成為歌手的夢想。傑克努力說服艾莉，引領著她走上舞台，因為對音樂的共同愛好，讓兩人迅速墜入情網。艾莉果然一鳴驚人，在舞台上發光發熱，但傑克終究克服不了由來以久的心魔，在鎂光燈與眾人的眼光下，這兩人的關係將會如何。

推薦閱讀

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

吳宗憲爆「HowHow、蔡阿嘎5人月收千萬！」　YouTuber收入秘密曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

吳宗憲爆「HowHow、蔡阿嘎5人月收千萬！」　YouTuber收入秘密曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

一個巨星的誕生, 女神卡卡, 奧斯卡

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林志玲願當高雄代言人：這是榮幸！　「人情味無可取代」
  2. 1個月吃飯花掉4.5萬！　星二代「手鍊價曝光」衝熱搜冠軍
  3. 羅友志和老婆分居8年患憂鬱症　急問離婚「需要通姦罪嗎」
  4. 林志玲親揭水上芭蕾內幕　「4公尺高跳下」腳狂抖：我這年紀都可以，別怕困難
  5. 《花不棄》調戲林依晨被狂轟！林柏宏專情融化劇迷「反轉力挺他」
  6. 野生情歌天王新加坡吃螃蟹！　脫帽眼鏡0喬裝..民眾搶合照
  7. 熊熊趕通告車內換裝　曝蔡小潔「車上有蟑螂」
  8. 斷開茵茵後…夢多情侶裝約會「長髮正妹」！　親揭2人真實關係
  9. 苦等7年「終於回加拿大表演」　Wendy哭慘：我愛的人都在
  10. 張勛傑一路「思春」　比特犬見他飛撲「嘴對嘴」現場嚇壞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366