台灣已有觀眾13刷！《一個巨星的誕生》IMAX版重新上映

記者洪文／綜合報導

《一個巨星的誕生》全台票房1.67億，並榮獲奧斯卡最佳影片、最佳男主角、最佳女主角等8項大獎提名，有鑑於奧斯卡季的來臨，片商華納兄弟將於2月22日起於全台10座IMAX影廳重新上映，邀請觀眾重新感受女神卡卡與布萊德利庫柏之間的動人深情與爆發力十足的近身演唱會感受。

▲《一個巨星的誕生》榮獲奧斯卡8項大獎提名。（圖／華納兄弟提供）



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除了奧斯卡、金球獎以外，《一個巨星的誕生》獲頒美國國家電影評論協會獎最佳導演、最佳女主角、最佳男配角與年度十大電影等4項大獎以及金球獎最佳原創歌曲大獎，更獲得全球票房4.17億美金的肯定，也在台灣超過70萬人次觀賞過這部電影，總票房也超過1.67億，叫好又叫座。

▲《一個巨星的誕生》台灣已有觀眾13刷。（圖／翻攝自華納兄弟臉書）



布萊德利庫柏自編自導自演的《一個巨星的誕生》將音樂類型電影拍出新意，並且讓自己從一個完全的音樂素人在極短的時間內變身成為能夠在現場數萬觀眾面前自彈自唱的音樂人，只為了與天后女神卡卡在舞台上能夠相互輝映。

▲《一個巨星的誕生》許多原創歌曲膾炙人心。（圖／華納兄弟提供）



第一次擔綱大銀幕女主角的女神卡卡，除了精湛的演技外，也為電影製作多首原創歌曲，每一首歌曲不只朗朗上口而且膾炙人心，在多場炫染力十足的演唱中，每一首歌都讓觀眾感受到女神卡卡的歌唱天賦，以及女主角艾莉對男主角傑克森的款款情深。

▲《一個巨星的誕生》IMAX版重新上映。（圖／華納兄弟提供）



《一個巨星的誕生》故事敘述鄉村歌手傑克森緬因（布萊德利庫柏 飾），在偶然的機會中發現對音樂與歌唱有天份的素人艾莉（女神卡卡 飾），礙於生活所迫，她幾乎就要放棄成為歌手的夢想。傑克努力說服艾莉，引領著她走上舞台，因為對音樂的共同愛好，讓兩人迅速墜入情網。艾莉果然一鳴驚人，在舞台上發光發熱，但傑克終究克服不了由來以久的心魔，在鎂光燈與眾人的眼光下，這兩人的關係將會如何。