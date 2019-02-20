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孫可芳證實《粽邪》有冥冥力量介入　發燒嘔吐3天才離開

記者洪文／綜合報導

台灣恐怖片《粽邪》近日在數位影音平台上架，演員之一孫可芳再度回憶起拍攝過程坦承，整個人當時狀態都比較神經兮兮，尤其片中幾個慘狀情節，都是在同一天拍攝，「拍到我完全不曉得自己在做什麼。」她也證實有一股冥冥的力量，幫助她完成這些「慘狀死法」。

▲▼《粽邪》劇照。（圖／華影提供）

▲《粽邪》劇照。（圖／華影提供，以下同）

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孫可芳透露，拍攝《粽邪》過程中胖了近5公斤，自己都不太敢看鏡頭前的自己，「當時感覺是虛胖，身體非常的水腫，感覺身體堆積了很多廢物沒有排出。」一直到殺青後，上吐下瀉以及發燒了三天，才意識到「好像有些東西離開了」。

▲▼《粽邪》劇照。（圖／華影提供）

「拍鬼片最不好意思的是不能給阿公看。」孫可芳與阿公的感情好，因為片中以台灣百年殯葬儀式「送肉粽」為背景，每個人的死法最後都是被「吊死」，尤其她是被頭上腳下被倒吊，整個人腳被反折，在天花板上那樣旋轉，處於腦充血狀態，自嘲比吃嘔吐物還可怕，死狀過於淒慘，「不想嚇到老人家。」

▲▼《粽邪》劇照。（圖／華影提供）

孫可芳在準備角色的過程中，除了看《紅衣小女孩》感受鬼片氛圍外，為了要讓觀眾覺得可怕，因此她設計自己被嚇到的情節，錄下每一個自己被嚇到的瞬間，彷彿在看美國實境秀節目一樣，直呼自己太醜了。

▲▼《粽邪》劇照。（圖／華影提供）

當時下一部片要演出一位小腐女，孫可芳開始看了很多BL漫畫來撫慰自己的心靈，還看了《天黑請閉眼》徐鈞浩、曹晏豪在天臺之吻片段，「我還看了網友幫他們創作的同人文，讓我身邊充滿了粉紅泡泡。」這些粉紅泡泡，也讓她在殺青一個月後脫離在《粽邪》時神經緊張的狀態。

▲▼《粽邪》劇照。（圖／華影提供）
 
而每年農曆過年她都會回台南老家陪阿公過年，坦言去年過年拿金鐘獎得獎的獎金包了一個大紅包給阿公，今年僅能包一個心意，希望自己一年能比一年的包大包一點的紅包給阿公。

《粽邪》即日起可在friDay影音觀賞。

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