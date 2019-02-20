KISS樂團年過半百嗨開唱！　董事長樂團：我們也要唱到70歲

記者盧薇淩／台北報導

董事長樂團赴美參加葛萊美獎空檔，除了新春演出外也安排觀光行程，特別開車到安那罕的本田中心觀賞KISS樂團演唱會，跟著一萬多名的歌迷同嗨。看著台上KISS樂團成員每個都年過半百卻活力十足，董事長樂團有感而發表示：「回台之後要趕緊去運動、練肌肉，巡迴到不能唱的那一天為止。」

▲董事長樂團、官靈芝、王俊傑、八十八顆芭樂籽團拜 。（圖／獨一無二娛樂）

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葛萊美的洗禮讓董事長樂團感覺自己還滿年輕的，KISS樂團給予啟發，他們笑說：「離退休應該還有20年，再出個10張專輯應該不是問題。」而新專輯概念已有譜，預計暑假期間有可能就可以發行。而美國巡演讓董事長樂團印象最深刻就是唱到《眾神護臺灣》時，台下有一群人在跳家將排舞，原來他們是之前LA玫瑰花車遊行，用眾神電音版演出，獲得第一名的華航花車演出班底。

台客電力公司上周前往日本東京參加妖之鬼狐演唱會，他們也順便與當地音樂人交流，主唱大堡表示，日本Live House的從業人員都非常專業及精準，而且樂團文化在此地的發展生態也很成熟，每個樂團成員的分工觀念，以及對樂迷的互動模式都值得讓台灣從事樂團表演經營的朋友學習。此次出國最大的驚喜就是與前創始X Japan樂團的貝斯手 Hikaru宇高光先生相識，還私聊日本搖滾樂史及樂團發展，受益良多。