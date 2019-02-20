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賴冠霖確定組「新子團」韓國出道！成員人數公司2字洩密

記者吳孟庭／綜合報導

南韓限定團體Wanna One結束一年半合約，11成員各自展開新活動，其中年紀最小的賴冠霖不但目標進軍大陸，也準備在韓出道。所屬經紀公司CUBE娛樂日前公布將推出「新子團」，今日公開首位成員，賴冠霖確定在內！

▲賴冠霖確定組「新子團」韓國出道！成員人數公司2字給暗示。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

▲賴冠霖確定組「新子團」韓國出道。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

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CUBE娛樂日前發布消息，在圖片中擺著一台電視機，裡面寫著將推出「New Unit新子團」，而今（20）日率先公開隊上第一位成員正是賴冠霖，並預告很快會宣布其他成員。不過粉絲發現公司在敘述寫著「□□ X 관린（□□ X 冠霖）」，猜測這可能是團名，且子團人數可能只有2人，《Produce 101》出身的柳善皓可能就是子團人選。

▲賴冠霖、柳善皓。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

▲賴冠霖、柳善皓可能將組團出道。（圖／翻攝自賴冠霖IG）

賴冠霖與柳善皓2017年參加大型選秀節目《Produce 101》第二季，因為當時只練習6個月就被派上場，初選時甚至只能表演簡單律動，被稱為「小雞練習生」，但透過節目播出累積不少人氣，最後賴冠霖獲選Wanna One成員，柳善皓也有不少死忠鐵粉支持。

賴冠霖離開Wanna One後，進軍大陸動作頻頻，不但參與廣告、節目拍攝，CUBE娛樂也將讓他以所屬公司藝人出道。粉絲聽聞消息十分期待，「冠霖終於要出道啦」、「哥哥弟弟要合體了」，也有粉絲猜想他們以「子團」名義出道，意思可能會有「母團」，好奇未來發展。

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關鍵字

賴冠霖, Wanna One, CUBE娛樂, Produce 101, 日韓風

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