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賭王兒結婚了！　藏1年認「已娶陸女友」：會補辦婚禮

記者傅家妤／綜合報導

澳門賭王何鴻燊的三房兒子何猷啟（Orlando）是何超蓮雙胞姐弟，與何猷君是同父異母的兄弟，他2018年宣布向女友Gigi求婚成功，在事隔1年後，直至19日他才公開自己與女友其實在1年前，已經於海外登記結婚。

▲▼何猷啟。（圖／翻攝自IG／何猷啟）

▲何猷啟與何君是同父異母的兄弟。（圖／翻攝自IG／何猷君）

何猷啟2017年聖誕節公開牽手照，認愛大陸女友Gigi，隔年年初二隨即在微博宣布求婚成功，當時女方的手上戴著一顆超大鑽戒，連戒圍也鑲著小鑽，看起來相當華麗，喜訊曝光後，大家也紛紛送上祝福，但之後兩人就沒有進一步的消息，遲遲未有舉辦婚禮。

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▲▼何猷啟。（圖／翻攝自IG／何猷啟）

▲何猷啟是賭王的三房兒子，與何超蓮是龍鳳胎。（圖／翻攝自IG／何猷啟）

沒想到，何猷啟19日出席新春團拜的活動時，被問及結婚計劃，及婚禮安排等事宜，他支支吾吾起來，隨後才坦承，自己與女友其實已經結婚了，「現在只差補辦婚禮」。他表示兩人其實早在1年前，在媽媽的見證下，於海外登記結婚，爸爸何鴻燊雖然沒有出席，但事前已經知道此事。

▲▼何猷啟。（圖／翻攝自IG／何猷啟）

▲▼何猷啟。（圖／翻攝自IG／何猷啟）

▲何猷啟與女友已經在1年前完婚。（圖／翻攝自IG／何猷啟）

被追問生子計劃時，因為與姐姐何超蓮是龍鳳胎，何猷啟也希望可以迎來雙胞胎，不過一切都順其自然，不會強求，目前他與妻子定居香港，2019年新春期間，也有帶著老婆回家拜年。

▲▼何猷啟。（圖／翻攝自微博、IG）

▲何猷啟去年宣布向女友求婚成功。（圖／翻攝自微博／何猷啟）

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何猷啟, 何猷君, 何超蓮

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