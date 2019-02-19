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3天破百萬觀看！《老大人》預告惹哭160萬網友：爸爸已不在世上了⋯

記者洪文／綜合報導

小戽斗、喜翔、黃嘉千主演電影《老大人》正式預告發佈後，上線3天便突破百萬觀看次數，揪心劇情也引發網友討論熱潮，紛紛在網路上分享自身與父親的合照與故事，賺人熱淚。而劇中的新生代演員曹晏豪以及李友珊首次搭擋飾演情侶，一場祖孫三人庭院祈福放天燈的溫情畫面，也讓平常不苟言笑的小戽斗露出微笑。

▲▼《老大人》劇照。（圖／威視提供） 

▲《老大人》劇照。（圖／威視提供，以下同）
  
《老大人》發佈正式預告後，影片中鮮明的角色形象，以及貼近生活的寫實劇情，引起網友強烈共鳴，預告上線3天便突破百萬次觀看人數，累積至今已感動超過160萬名網友，電影臉書粉絲團人數也在一周內激增20倍，甚至引起公司企業的關注，直接私訊粉絲團直說一定要包場請員工欣賞。

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許多網友看完預告後紛紛哽咽分享：「雖然爸爸已不在世上，但還是想對他說『謝謝你，我愛你』。」、「看三次預告哭了三次」、「看完真的感覺好揪心，比失戀還要痛苦。」、「很慶幸爸爸離開前都是我們子女陪伴身旁，千萬不要留下遺憾。」更有網友給予支持：「台灣就是需要拍更多這樣的親情電影，不要再說國片爛了！」

▲▼《老大人》劇照。（圖／威視提供）

▲▼《老大人》劇照。（圖／威視提供）
 
《老大人》除了集結小戽斗、喜翔、黃嘉千等金獎級資深演員陣容，本片更加入兩位新生代演員，由演出《植劇場－天黑請閉眼》後備受矚目的曹晏豪，飾演小戽斗的寶貝金孫，與《龍的傳人》原唱李建復的女兒李友珊，兩人搭檔演出大銀幕情侶。適逢元宵節放天燈的習俗，一場祖孫三人在家中庭院放天燈的溫情戲，讓從小在國外長大的李友珊首次體驗放天燈的樂趣。

回憶起放天燈的溫馨戲碼，曹晏豪更是感動不已：「當天用毛筆字寫了很多顆天燈，點燃後升空，當大家的目光都往上看時，有種家人凝聚在一起的平靜感覺。」而在片中與國寶級演員小戽斗有多場對手戲的曹晏豪，透露自己很喜歡逗老人家開心，他會用一些讓他們出糗的玩笑方式，或是說些無關緊要的笑話來「撩」老人家開心。

▲▼《老大人》劇照。（圖／威視提供）

自認對老人家有一套的曹晏豪，更常常在片場被他逗得開懷大笑。為拉近彼此的距離，曹晏豪私下與小戽斗的互動，兩人都直接以「阿公、乖孫」相稱，只要曹晏豪撒嬌叫小戽斗一聲阿公，小戽斗都會回敬一抹微笑並問他：「乖孫，呷飽未？」如此溫暖的相處模式，也讓曹晏豪感激表示：「謝謝戽斗哥，他就像我的親生爺爺一樣疼我。」
 
《老大人》將於3月22日在台上映。

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老大人, 黃嘉千, 小戽斗

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