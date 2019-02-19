《聲林》許莉潔天燈超孝順！　秒想到家人「小吃店興隆」

記者關韶文／台北報導

適逢元宵節，喜歡音樂的兩位新人高郁捷、許莉潔一同前往十分車站放天燈，許莉潔雖然今年才剛加入公司，但跟師姐高郁捷卻像是一見如故一樣，見到面總是話匣子大開聊個不停，讓工作人員都不禁問他們：「你們之前就認識嗎？」兩個好姊妹一路有說有笑充滿歡樂。



談到天燈經驗，許莉潔表示自己上次放天燈是國小的事情，沒想到高郁捷在一旁直接說：「我沒放過天燈，今天是我的初體驗！」讓莉潔直呼怎麼可能！郁捷回應自嘲是天龍國的人，很少離開台北，出發前竟還問經紀人：「十分車站會很遠嗎？」讓大夥們直呼太不可思議。

▲▼許莉潔、高郁捷一起放天燈。（圖／喜歡音樂提供）

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師姐高郁捷最近加入拍攝三立華劇《必勝大丈夫》，外型亮麗的她還被指出和「柯P學姊有明星臉」，劇中，她在蔡振南大哥旁邊擔任小助手，逗趣的綠葉角色讓郁捷很開心可以跟南哥一起演戲，她也提到南哥都會親自指導他們該如何演戲，是位很棒的前輩。

兩人共同在天燈上寫下心願，在代表財運這一面，孝順的許莉潔不忘寫上希望家裡的小吃店可以生意興隆，平常沒事都會在店裡幫忙分擔家人做生意的辛苦，也因此在事業這一面，許莉潔許願希望未來發片後，可以讓每個人都會唱自己的歌，更期待有朝一日可以站上更大的舞台唱歌給大家聽！



