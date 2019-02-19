ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《聲林》許莉潔天燈超孝順！　秒想到家人「小吃店興隆」

記者關韶文／台北報導

適逢元宵節，喜歡音樂的兩位新人高郁捷、許莉潔一同前往十分車站放天燈，許莉潔雖然今年才剛加入公司，但跟師姐高郁捷卻像是一見如故一樣，見到面總是話匣子大開聊個不停，讓工作人員都不禁問他們：「你們之前就認識嗎？」兩個好姊妹一路有說有笑充滿歡樂。
 
談到天燈經驗，許莉潔表示自己上次放天燈是國小的事情，沒想到高郁捷在一旁直接說：「我沒放過天燈，今天是我的初體驗！」讓莉潔直呼怎麼可能！郁捷回應自嘲是天龍國的人，很少離開台北，出發前竟還問經紀人：「十分車站會很遠嗎？」讓大夥們直呼太不可思議。

▲▼許莉潔,聲林之王,高郁捷。（圖／喜歡音樂提供）

▲▼許莉潔、高郁捷一起放天燈。（圖／喜歡音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼許莉潔,聲林之王,高郁捷。（圖／喜歡音樂提供）

師姐高郁捷最近加入拍攝三立華劇《必勝大丈夫》，外型亮麗的她還被指出和「柯P學姊有明星臉」，劇中，她在蔡振南大哥旁邊擔任小助手，逗趣的綠葉角色讓郁捷很開心可以跟南哥一起演戲，她也提到南哥都會親自指導他們該如何演戲，是位很棒的前輩。

兩人共同在天燈上寫下心願，在代表財運這一面，孝順的許莉潔不忘寫上希望家裡的小吃店可以生意興隆，平常沒事都會在店裡幫忙分擔家人做生意的辛苦，也因此在事業這一面，許莉潔許願希望未來發片後，可以讓每個人都會唱自己的歌，更期待有朝一日可以站上更大的舞台唱歌給大家聽！


 

推薦閱讀

黃子佼：婚禮意見不合！　孟家人「過年最尷尬5分鐘」

董事長樂團出席葛萊美！　在當地紅到「狂被認出來」

網瘋傳「王力宏7張比對圖」抓交替！　控凱蒂佩芮抄襲

玖壹壹師弟護花記者女友！　「都有在戴，中的話生下來」

炎亞綸2019變時尚咖！　紐約狂拍美照「工作人員全臭臉」

陳綺貞突破「20年紀錄」豁出去跳舞！　4小時就收工

玖壹壹師弟團「深陷桃色風波」　唱片公司下令：延遲發片！

直擊／玖壹壹洋蔥「過年沒有胖」　尷尬笑：我連感冒3天！

孟耿如神奇才藝「刮痧退燒」　黃子佼：我直接昏睡10小時！

王心凌「17首回憶串燒」奪第2！　《紅白》收視冠軍是他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！

小人太囂張！2019「5大星座背上插滿箭」　摩羯會被自己人弄死

PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

快訊／黃子佼18年愛狗離開了⋯　「49天後帶你歸土」

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許莉潔, 聲林之王, 高郁捷

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 賭王兒結婚了！　藏1年認「已娶陸女友」：會補辦婚禮
  2. 台男搭訕日籍女新招！　路邊喝咖啡「為了與你相遇」
  3. 陸元琪新歡道歉了！曝「恐怖內幕」：我極度恐懼　認斷不乾淨前女友
  4. 劉詩詩「一孕傻三年」頻忘微博密碼　粉絲虧：快變失蹤人口了
  5. 左左右右被問轉大人心願！　想喝「這項禁品」嚇傻工作人員
  6. 男歌手洩BIGBANG軍中生活：太陽不讓你睡、大聲半夜超怪
  7. 3天破百萬觀看！《老大人》預告惹哭160萬網友：爸爸已不在世上了⋯
  8. 吳宗憲得意：我都覺得我身體18歲！　公開「56歲靈活秘訣」
  9. 邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周
  10. Dara親了李敏鎬50次！　10年前獻吻曝光：那時還是新人⋯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366