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黃健瑋結婚7年都在「磨合期」　把楊謹華老公當榜樣

記者李欣容／台北報導

黃健瑋和楊謹華在新戲《我是顧家男》中吻戲、床戲樣樣來，他不怕楊謹華老公Ben吃醋，直誇：「Ben太好了，真正讓人如沐春風的人，我都覺得他比謹華還好，溫柔又紳士，沒有人不想嫁他。」笑說連老婆都愛Ben。黃健瑋和老婆結婚7年，磨合期吵不完，但每次都是他道歉，也從中頓悟出維持婚姻的不二法門。

▲▼ 《我是顧家男》黃健瑋 。（圖／八大提供）

▲黃健瑋在《我是顧家男》中和楊謹華有親密戲。（圖／八大提供）

黃健瑋和老婆交往1年後結婚，至今已相戀8年，在結婚之前，他對婚姻一無所知，「我想成家，我覺得這是人類原始的慾望，但結了才知道婚姻是怎麼回事。」

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也曾和老婆吵到要離婚，但每次爭執，他都會先反省自己，再向老婆道歉，也發現人會不斷要求對方，都是因為對自己不夠有信心，且害怕失去，走過這段心境，夫妻間的摩擦也變得少了。

▲▼ 《我是顧家男》黃健瑋 。（圖／八大提供）

▲黃健瑋結婚7年，笑稱和老婆最近才磨合得比較好。（圖／八大提供）

至於新婚不久的楊謹華，是否有向他請教維持婚姻之道？黃健瑋笑說：「他們還在熱戀啦，還不需要吧，Ben那麼好，他從來不主動要求別人，反而是在需要時適時地提供服務，我們都想嫁給Ben了，也包括我老婆！」黃健瑋將Ben當成榜樣，期許自己能成為那樣的人。

▲▼ 《我是顧家男》黃健瑋 。（圖／八大提供）

▲黃健瑋演偶像劇，不當高富帥。（圖／八大提供）

《我是顧家男》是喜劇類型的偶像劇，黃健瑋賣關子，「第一次演偶像劇，當男主角，已經超越了我的生命經驗了。」但被問到是否有為了符合偶像劇男一「高富帥」特質，特別整理自己的外型，黃健瑋心虛喊：「還有謝佳見啊，有他負責這個部分就可以了！」

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黃健瑋, 楊謹華, 我是顧家男

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