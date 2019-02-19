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艾米漢默驚爆接下「新任蝙蝠俠」　已在最後洽談：只差簽字

記者洪文／綜合報導

DC擴展宇宙《蝙蝠俠》（Batman）全新個人電影確定在2021年上映，班艾佛列克（Ben Affleck）已宣布不會演出，新任蝙蝠俠人選至今討論熱烈，現在傳出《紳士密令》、《以你的名字呼喚我》男星艾米漢默（Armie Hammer）將接下角色，華納兄弟、DC高層已在洽談最後階段，如果是真的，那麼他有望與「超人」亨利卡維爾在《紳士密令》之後再度合作，不過現已有不少外媒否認這個消息。

▲▼艾米漢默驚傳擔任「新任蝙蝠俠」。（圖／翻攝自網路、CFP）

▲艾米漢默驚傳擔任「新任蝙蝠俠」。（圖／翻攝自網路、CFP）

根據外媒《Revenge of the Fans》報導，《蝙蝠俠》導演麥特李維斯（Matt Reeves）與華納兄弟近日與艾米漢默密會，據內部人士透露他一直是導演心中蝙蝠俠的最佳人選，目前已在最後階段討論合作細節，「截稿前漢默還沒簽約，不過現在只是時間的問題。」

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事實上，自從班艾佛列克證實不再演出，艾米漢默一直是新任蝙蝠俠呼聲最高的人選，目前賭盤已開出7：2的賠率位居榜首。他也並不是第一次洽談演出蝙蝠俠，早在2008年已被大導演喬治米勒點名演出《正義聯盟：凡人》蝙蝠俠一角，可惜導演最後去拍《瘋狂麥斯》，讓他失去了大好機會。

不過，華納兄弟、DC官方並未證實這項消息，外媒認為只是謠言而已，幾位好萊塢內部人士也出面打臉消息。《好萊塢報導》記者Borys Kit在推特指出，艾米漢默接下蝙蝠俠是假消息，導演麥特李維斯、華納兄弟甚至還沒開始洽談人選，《綜藝報》記者Justin Kroll也在推特指出是假消息，同時透露《蝙蝠俠》未來動向以及DC宇宙接下來的規畫，可能在本周晚一點會有新消息。

《蝙蝠俠》預計於2021年6月25日北美上映。

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關鍵字

DC, DCEU, 蝙蝠俠, 艾米漢默

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