放手12年心血！　羅志祥預告「3月新計畫」：讓STAGE回歸原意

記者李湘文／綜合報導

藝人羅志祥創立潮牌「STAGE」12年，18日卻突然宣布「即日起全面退出」，無預警放手經營權，令忠實粉絲、顧客感到錯愕。但他以正向態度面對，稍晚還發文安慰粉絲：「12年了，謝謝大家對STAGE的支持。」

▲羅志祥退出經營12年的STAGE。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

羅志祥18日親自宣布退出STAGE，但並未說明詳細原因，僅保守表示「因為未來不同生涯規劃」。他晚間在微博發文感慨：「12年了，謝謝大家對STAGE的支持，從今日起，我將全面退出，我下台一鞠躬。」

請繼續往下閱讀...

▲羅志祥預告「3月新計畫」。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

雖然遺憾退出，但羅志祥預告：「3月我將會帶著我的專輯回歸舞台，就讓STAGE回歸原意，Got no fears，無所畏懼。」歌手王廣允在微博為他打氣，羅志祥也正向回覆：「我們都是屬於舞台的，STAGE也是屬於我們的！」

▲羅志祥：「STAGE也是屬於我們的。」（圖／翻攝自微博／羅志祥）

事實上，經紀人小霜稍早也透露，羅志祥在退出STAGE這個品牌後，將創立另一個「屬於自己真正的品牌」，名稱已決定為「Gotnofears（無懼）」。這句話是羅志祥的座右銘，陪他度過許多艱難時期，如今也想把這個能量傳給所有人。