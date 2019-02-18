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斯容終於看到林俊傑激動落淚　「JJ女友」閃亮上身：好超值

記者林彥君／台北報導

東森購物專家斯容在16日和17日兩天到小巨蛋看偶像林俊傑《聖所》世界巡迴演唱會台北站，斯容開心分享：「這是我第一次到小巨蛋聽演唱會，JJ是行走的CD，但現場比CD還好聽，我最喜歡是JJ跟胡彥斌互動的橋段，讓我看到JJ可愛的一面，他昨天唱到快11點才散場，旁邊的歌迷一直說這場太超值！」

▲▼斯容。（圖／東森購物）

▲斯容去看林俊傑演唱會。（圖／東森購物）

斯容曾大方說理想型是林俊傑，很欣賞JJ的才華跟單眼皮，這次演唱會一圓她見到JJ本人的夢想，激動到邊看邊感動落淚，旁邊的經紀人不停拍拍她肩膀，助她緩和情緒，而她本次更準備了特製「JJ女友」髮箍、手持「JJ揪咪」手扇行頭，在演唱會人群中顯得特別搶眼。

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先前在斯容自己粉專大秀她特製的「JJ女友」髮箍、手持「JJ揪咪」手扇，一開始她收到時看到上面的字樣是J，然後害羞表示這怎麼好意思，但下一秒立刻「林女友」上身神回「那我就不客氣了啊！」秒戴上「JJ女友」髮箍，並且在受訪結束後還捨不得拿下來。

▲▼斯容。（圖／東森購物）

▲斯容自備道具。（圖／東森購物）

然而本次演唱會被JJ在演唱會上，Cue到斯容的師妹羅聆，羅聆抓住麥克風大膽示愛「林俊傑我愛你。」更趁機大膽問兩遍JJ今晚有空嗎? 可以約JJ吃宵夜，結果被旁邊成千上萬的JJ女粉排山倒海的狂喊:「母湯！沒空喔。」羅聆事後在粉專PO文笑說自己差點引起公憤。

斯容與羅聆的手機裡滿滿都是JJ的歌曲，去KTV唱歌，大家也知道斯容和羅聆完全就是JJ鐵粉，一路狂點JJ的歌。羅聆說每天都要聽JJ的歌入睡、起床的鈴聲也是JJ的歌聲、手機桌面也是JJ的照片， 斯容先前還大方對媒體放話說只要是JJ相關活動，她都願意無償演出。為了JJ連工作酬勞都不要，只為見偶像一面，這對同門師姊妹，堪稱史上最鐵JJ迷妹。

▲▼羅聆。（圖／東森購物）

▲羅聆去看林俊傑演唱會。（圖／東森購物）

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