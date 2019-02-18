「破億導演新片募資」粉絲匯款18萬⋯竟是詐騙集團！本尊給出承諾讓他笑了

記者洪文／綜合報導

法國影壇身價最高男星丹尼伯恩（Dany Boon），去年以喜劇片《三小一家人》（Family is Family）橫掃法國14億台幣票房，觀眾一看到他就用電影中的笑哏「禿子！禿子！」地叫，讓他又好氣又好笑。更誇張的是，由於他太受歡迎，日前還有詐騙集團冒用他的名義向粉絲行騙，竟成功得手5000歐元（近18萬台幣），卻看出觀眾對他的喜愛與信任。

▲詐騙集團冒充丹尼伯恩的名字，騙走民眾近18萬台幣。（圖／示意圖／記者李毓康攝）



《三小一家人》是丹尼伯恩身兼演編導三職的最新作品，也是他籌備長達7年、首度將自己「南漂」巴黎的有趣體驗化為靈感的電影。從小出生於法國北部鄉村的他，在巴黎工作時曾因一口鄉音而遭同儕訕笑，但他從不覺引以為恥，反而更將家鄉方言「發揚光大」，不僅洗刷北方帶給巴黎人的落後感，更進而營造出他的個人特色而受到歡迎。

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10年前以電影《歡迎來到北方》刷新法國影史票房紀錄，丹尼伯恩10年後將自己在巴黎功成名就、卻對久未謀面家人又懼又愛的心情寫入劇本，果然劇情引人發噱又感動人心，吸引當年《歡迎來到北方》資深女星琳恩荷儂（Line Renaud），再度飾演他分隔兩地、愛怨交織的母親，成功為電影營造話題。

▲《三小一家人》劇照。（圖／海鵬提供）



《三小一家人》描述知名設計師瓦倫達（丹尼伯恩 飾）對自己出生於北方鄉下感到羞赧，始終謊稱自己是孤兒。沒想到母親（琳恩荷儂 飾）突然來訪巴黎，讓他不為人知的秘密差點露餡。此時一場突如其來的車禍，意外讓他重獲新生…。

伯恩在片中大玩失憶梗，出車禍後竟恢復原本純真個性，意外重拾與母親的親情，讓一直對外宣稱孤兒的他，終能重溫家庭的溫暖。但有趣的是，此時的他卻滿口北部方言，就連「兔子」都念成「禿子」，讓設計師女友康絲丹（蘿倫絲安妮 Laurence Arne 飾）聽得霧煞煞，為找回愛情，只好找家教惡補方言，又再引發一連串爆笑。

▲《三小一家人》劇照。（圖／海鵬提供）



其實《三小一家人》的創作靈感，源自於丹尼伯恩20年前、自鄉下到巴黎謀生的親身經歷。片中不僅消遣巴黎人的自視甚高，更拍出異鄉遊子都曾歷經過的戀家心情，讓觀眾捧腹之餘也深有感觸。由於劇情好笑又溫暖，使該片橫掃法國14億台幣票房，再創丹尼伯恩近年票房新高。

始料未及的是，由於丹尼伯恩太受歡迎，竟有詐騙集團打著他的旗號，以資助他拍攝新片為由、向觀眾招搖撞騙，該名觀眾本月初驚覺受害，才趕緊報警處理，卻已匯出5000歐元（近18萬台幣）給「丹尼伯恩」拍片了。溫暖的是，丹尼伯恩聽聞後心疼不已，於是安慰該觀眾「下部電影會把你列入感謝名單」，才讓粉絲破涕為笑，一場烏龍詐騙得以喜劇收場。

《三小一家人》將於3月8日在台上映。