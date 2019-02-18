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《幸福綠皮書》史蒂芬史匹柏「2周5刷」：50年來最佳友情片

記者洪文／綜合報導
 
《幸福綠皮書》（Green Book）榮獲金球獎最佳影片、奧斯卡5項大獎提名，美國上映14週仍持續盤據排行榜前10名，更已衝破20億台幣票房佳績（約6575萬美金），而全台上映4週，票房逼近2000萬，口碑爆棚，好評不斷，連奧斯卡金獎大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）都深受感動。

▲▼《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

其實《幸福綠皮書》口碑最早來自2018年多倫多影展首映，不過原本差點無法在那裡曝光。導演彼得法拉利（Peter Farrelly）多虧當時導演史蒂芬史匹柏看過之後，對方非常喜歡，二話不說幫忙將本片推進多倫多影展，也才有機會大放異彩，贏得觀眾票選最大獎殊榮。

談及史蒂芬史匹柏看完《幸福綠皮書》的評價，導演彼得法拉利至今難忘，「史蒂芬史匹柏一看完電影就馬上打電話給我，大讚說這是繼《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid，1969）之後，對於友情描繪得最棒的電影，之後他甚至在兩週內看了5遍！」

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▲▼《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

不僅兩位主角之間的情誼溫暖動人，《幸福綠皮書》結合古典樂與爵士樂的配樂更是美妙動聽，令許多觀眾回味再三，紛紛表示「音樂超好聽」、「好想買原聲帶！」由電影配樂家克里斯鮑爾斯Kris Bowers製作的原聲帶，1月於全球各音樂串流平台上架後，總計更已超過100萬次下載。

▲▼《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

身兼電影配樂、馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）鋼琴老師和彈琴替身的克里斯鮑爾斯表示，很榮幸能參與這部電影，讓更多人認識唐薛利（Don Shirley）的音樂，「很高興能跟導演、馬赫夏拉一起重現唐薛利的音樂，這實在是太美好的體驗了，尤其馬赫夏拉細膩精湛的表演，更讓我覺得能為這部電影製作配樂太值得了。」

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幸福綠皮書, 史蒂芬史匹柏

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