驚悚！防彈直播到一半背後門打開　私生飯「也在直播」探頭狂拍

記者吳孟庭/綜合報導

南韓團體BTS防彈少年團雖然總是感謝粉絲力挺,但遇到這種狀況應該是笑不出來!最近他們在直播慶祝團員J-Hope生日,與粉絲互動時,鏡頭一個畫面閃過後方的門口,竟然有一鬼影探頭,嚇翻網友,等到重播慢速觀看,照到的畫面更讓人毛骨悚然!

▲防彈直播到一半,背後照到黑影。(圖/翻攝自vlive)

BTS正在日本福岡舉辦巡迴演唱會,適逢成員J-HOPE生日,演唱會結束後,他特別在飯店房間內開直播和粉絲一起倒數,迎接25歲(實歲)的到來,直播半小時後,成員們突然拿出蛋糕,唱著生日快樂歌走進來,讓他超級驚喜。

I slowdd down my own screenrecording you can literally see rhe sasaeng take a picture pic.twitter.com/0XfEdNnMie

不過直播到一半,畫面照到飯店門口,本來就沒有全關的大門,突然有一個黑影探頭進來,就有粉絲慢速播放後發現,是一個長髮女子,而且她還拿著手機往裡面拍!粉絲立馬聯想到這個女人可能就是傳說中會侵犯藝人隱私的「私生飯」,曾聽說有私生飯偷偷潛入成員柾國房間,在飯店床上跳來跳去,讓這支影片在粉絲間引起譁然。

"can y’all calm tf down? it’s bh staff. she came with jimin holding a camera and you can’t see it here but when he left she was still there and jimin still didn’t do anything.”- ARMY

