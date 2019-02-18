驚悚！防彈直播到一半背後門打開　私生飯「也在直播」探頭狂拍

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體BTS防彈少年團雖然總是感謝粉絲力挺，但遇到這種狀況應該是笑不出來！最近他們在直播慶祝團員J-Hope生日，與粉絲互動時，鏡頭一個畫面閃過後方的門口，竟然有一鬼影探頭，嚇翻網友，等到重播慢速觀看，照到的畫面更讓人毛骨悚然！

▲防彈直播到一半，背後照到黑影。（圖／翻攝自vlive）

請繼續往下閱讀...

BTS正在日本福岡舉辦巡迴演唱會，適逢成員J-HOPE生日，演唱會結束後，他特別在飯店房間內開直播和粉絲一起倒數，迎接25歲（實歲）的到來，直播半小時後，成員們突然拿出蛋糕，唱著生日快樂歌走進來，讓他超級驚喜。

I slowdd down my own screenrecording you can literally see rhe sasaeng take a picture pic.twitter.com/0XfEdNnMie — (@sxnrays) 2019年2月17日

不過直播到一半，畫面照到飯店門口，本來就沒有全關的大門，突然有一個黑影探頭進來，就有粉絲慢速播放後發現，是一個長髮女子，而且她還拿著手機往裡面拍！粉絲立馬聯想到這個女人可能就是傳說中會侵犯藝人隱私的「私生飯」，曾聽說有私生飯偷偷潛入成員柾國房間，在飯店床上跳來跳去，讓這支影片在粉絲間引起譁然。

Were wrong

"can y’all calm tf down? it’s bh staff. she came with jimin holding a camera and you can’t see it here but when he left she was still there and jimin still didn’t do anything.”- ARMY

pic.twitter.com/QBnG1qUoxL — HAPPY HOBI DAY (@ChoowaNica) 2019年2月17日

不過也有粉絲持相反立場，認為對方只是工作人員，網友截圖直播的後半段，當各個成員陸續走出J-Hope房間，Jimin再度回來叫柾國離開時，就有拍到Jimin和一位拿著錄影機的女子站在門口，粉絲猜測「如果是私生飯，肯定不會讓她這樣拍吧？」

▲有粉絲直指那位探頭的的確是私生飯。（圖／翻攝自推特）

然而也有其他粉絲找出證據表示，「不能確定和Jimin一起的女子是否就是前面探頭的那位女子，因為已經有人找到那位探頭女子朋友的IG，在限時動態上PO出該女的背影寫著：號錫的女人在vlive開始的瞬間潛入了房間爆笑。」似乎證實有人混進房間周遭，還說她正在拿手機直播闖入偶像房間的實況，消息傳出後讓粉絲全都氣炸！