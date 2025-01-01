王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」！回他家待3hrs全被拍

▲12/25 23：17，王瞳（左）和長髮男（右）一路有說有笑，看得出來關係不錯。



圖文／鏡週刊

王瞳自2022年艾成驟逝後，感情生活看似空白，但據讀者爆料指出，她已低調交往樂壇才子近一年，本刊直擊，王瞳確實已有新歡報到，就是她跟艾成所屬「霸氣樂團」的代班鍵盤手捲毛；曾入圍過金曲獎，現是專業樂手，五官神韻也跟艾成有些類似。

艾成離世2年，王瞳心門再開，讀者向本刊透露她有新戀情，並已交往一段時日，王瞳還常在IG限動標註他；而本刊記者也直擊兩人一同出入男方位於新北中和家中，一路有說有笑。

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▲12/25 15：08，王瞳獨自駕著賓士新車出門，先在路上臨停下車取物。



12月25日耶誕節當日下午3點多，王瞳獨自駕著賓士新車出門，先在台北仁愛路上臨停下車取物放後座，隨即匆匆上車。車子開到西門町成都路一處停車場，此時對照IG限動，她似乎是前往該處直播為廠商賣年菜。

▲20：31，王瞳來到新北一處大廈社區，跟著已經等在樓下的長髮男搭電梯上樓。



晚間8點左右，車子從西門町停車場開出，從萬大路開上華中橋，朝新北中和方向開去；車子一路開到中和某處停車場，王瞳和女助理下車，兩人往景平路走去，到路口就和助理分開。接著王瞳獨自走了10分鐘，抵達一處大廈社區，她被爆料的新對象已經在樓下等候，對方留著長髮，個子不高，穿著也十分隨興，兩人之後便一起上樓。

▲23：11，近3個小時後，王瞳與長髮男下樓、走出大門。



▲23：15，2人熟稔又自在的在巷弄中散步。



▲23：22，最後聯袂走向停車場，王瞳上車，兩人看起來都有些依依不捨。



▲23：49，隨後王瞳獨自駕車，一路駛回台北內湖家。



▲王瞳（右2）和過世的丈夫艾成（右3），曾一起在霸氣樂團演出，圓了舞台夢。



時間來到逼近午夜的11點多，王瞳與長髮男走出大門，一路有說有笑走向停車場，送王瞳上車後，傳說中的男友還依依不捨目送王瞳離開。之後王瞳獨自開了半小時車程，回到內湖自家停車場，這趟專程到中和見面，也算是相當有心。

回應

對於讀者爆料的新戀情，王瞳回應本刊說，「捲毛老師是我們樂團的好朋友，也是我的鍵盤老師。當天是請他幫忙寫譜，為了29日的演出。那裡是他上課的地方，當天也還有其他室友在，兩人不是戀人關係。」她同時表示，「我現在就努力工作、玩樂、盡情體驗生活！」

▲綽號捲毛的長髮男（右1），近期和艾怡良（左2）合作耶誕晚會演出。（翻攝自ddkskb0323 IG）



王瞳傳出現正戀愛中，據本刊調查，長髮男綽號捲毛，是「放客兄弟」樂團的成員，10年前首張專輯就入圍第25屆金曲獎，最佳樂團獎及最佳新人獎兩項，時常受邀赴海外表演，目前除了舞台演奏外，也是鋼琴鍵盤老師。

▲長髮男（後）曾擔任畢書盡（前）樂團的班底。



從男方的社群不難窺知，才華洋溢的捲毛的外型濃眉大眼、大鼻子，還有兩條長長的鬢角，時常戴帽子遮住半張臉，相當有個人特色；他曾和畢書盡、阿爆、艾怡良一同演出，多次參與音樂劇製作，和王瞳至少認識6年以上。

王瞳所屬霸氣樂團時常在台灣各地演出，但王瞳若拍戲不克參與，會找捲毛代班擔任鍵盤手，36歲的他，比王瞳小2歲，根據社群上自述，仍是單身。



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