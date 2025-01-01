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大安森林公園湧入三千人「一邊哭一邊跨年」　蔡明亮嗨喊：等了30年

記者蕭采薇／台北報導

網友在臉書發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，致敬蔡明亮作品《愛情萬歲》的結局，女主角楊貴媚坐在大安森林哭泣七分鐘的名場面。適逢電影30週年，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚更是到場「陪哭」，最終活動湧入3000人，成為跨年另一特殊亮點。

▲大安森林公園湧入三千人「一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供）

▲「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供）

「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」最先是在2023年底經網友發起，百人不畏寒風到場響應，共度不可思議的跨年夜晚，成為影迷間津津樂道的新年話題。今年國家影視聽中心接力主辦2024年「大安森林一邊哭（ ​一邊看 電 影 ）一邊跨年」活動，升級加碼架起大邀請大家在大安森林公園看《愛情萬歲》，和一起跨年。

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起因來自和導演蔡明亮獲知網友的自發計畫，大力讚許「太有想像力了！」，國家影視聽中心也響應活動，安排將精心典藏的《愛情萬歲》重新放映，同時召集原班人馬聚首，在大安森林公園建園30週年、也是《愛情萬歲》上映30週年的此時，充滿儀式感的透過放映與週邊活動，相約大家和大銀幕上的楊貴媚一起哭泣、一起紓壓，忘記2024年不開心的人事物。

▲大安森林公園湧入三千人「一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供）

▲蔡明亮、楊貴媚和李康生，一起和觀眾重溫《愛情萬歲》。（圖／國家影視聽中心提供）

跨年夜當天，大安森林公園音樂露台在表訂晚上九點多放映《愛情萬歲》前就擠滿民眾，活動吸引人潮湧入。大家在服務台前大排長龍，為的就是領取印有楊貴媚劇照的活動紀念物「哭包衛生紙」，與呼應片中的房價廣告招牌。

不過現場氣氛溫馨歡樂，和活動名稱「一邊哭一邊跨年」形成強烈對比。導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚也趕在放映前驚喜現身，在人群的歡呼簇擁下入座欣賞電影，露天放映的魅力在當晚發揮得淋漓盡。

▲大安森林公園湧入三千人「一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供）

▲大安森林公園湧入三千人，全場一起看《愛情萬歲》露天放映。（圖／國家影視聽中心提供）

當晚音樂露台的座位席全滿，大家在草皮安靜守序的席地而坐，和朋友、身邊的陌生人專注的看《愛情萬歲》，一起因為劇情歡呼、大笑，30年前的電影串連起當代觀眾和影像裡的故事人物，令人動容。影視聽中心也解此機會，公開《愛情萬歲》即將啟動4K數位修復計畫的新年目標。

最終在迎來經典結局後，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚，影視聽中心董事長褚明仁與活動發起人李思翰聯袂上台，和民眾跨年倒數！蔡明亮導演上臺登高一呼：「我等你們30年了！」全場三千人一起歡呼，氣氛沸騰。

▲大安森林公園湧入三千人「一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供）

▲（左起）李康生、楊貴媚、蔡明亮趕在放映前驚喜現身，在人群的歡呼簇擁下入座。（圖／國家影視聽中心提供）

蔡明亮表示，從未想過拍完這部電影30年後會看到這樣的景象，「拍這部片太值得、太開心了。」更邀約現場所有人：「我們明年一起這裡見好嗎？」李康生則接著表示：「剛剛重新看到自己年輕的『肉體』，好羨慕有這樣的身材和體力。」

▲大安森林公園湧入三千人「一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供）

▲觀眾在服務台前大排長龍，領取印有楊貴媚劇照的活動紀念物「哭包衛生紙」。（圖／國家影視聽中心提供）

引發全場一陣笑聲；楊貴媚更有感而發：「30年了，感謝大家還記得《愛情萬歲》！」她說自己當初看拍攝回放，也覺得那場七分鐘的哭戲演出「那不可能再有第二次了」，也讓大家有感《愛情萬歲》貴為經典的不可取代。楊貴媚邀請現場打扮成戲裡角色「房仲業務美美」的觀眾、以及來參與的藝人與導演朋友溫貞菱、巫建和，《春行》的導演王品文、彭紫惠，也到場同歡。

▲大安森林公園湧入三千人「一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供）

▲呼應《愛情萬歲》裡的房價廣告招牌，活動四周安排電影情境場佈，讓大家爭相拍照打卡。（圖／國家影視聽中心提供）

 

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大安森林公園, 一邊哭一邊跨年, 愛情萬歲, 楊貴媚, 李康生, 蔡明亮

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