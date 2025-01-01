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周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）和愛妻昆凌結婚10年，育有2女1子，昨（12/31）她在社群回顧2024年，更甜蜜曝光私下喊周董的暱稱「阿Chou」，成為年末最大閃光彈，讓粉絲直呼太甜了；而周董則是無預警公布他和愛徒派偉俊合唱的新歌，更是讓超過8萬名粉絲驚喜不已。

▲▼周杰倫、昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫無預警公布新歌。（圖／翻攝周杰倫IG）

周董在IG發文寫：「2024的最後一天，是你們聽到我跟小派新歌的第一天，這個新年禮物，可以吧！」配圖則是他回顧2024的重要時刻，裡面一半以上都是和老婆昆凌的照片，相當甜蜜。

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而昆凌則寫下長文回顧自己的2024年，她回想1月在巴黎感受溫暖的冬日陽光，是這年第一抹能量，月底回到墨爾本，坐在澳網的現場見證了辛納奪冠的那一刻；2月則和家人團聚過新年，更感性說：「無論在哪裡，有家人就有溫暖。」

3月時，好友們齊聚墨爾本，且劉畊宏夫妻也來了，她笑虧自己成功「逃操」；4月時隨老公周董前往日本巡演，還遇上櫻花季，「牽著他的手走過飄滿櫻花花瓣的街道，承諾今年冬天還要一起回到日本滑雪。不同的季節、不同的風景，卻一樣令人難忘。」相當浪漫。

▲▼周杰倫、昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌PO出和周杰倫的俏皮合照。（圖／翻攝昆凌IG）

5月母親節時，昆凌笑說收到4個寶貝親手做的禮物，讓她感動到紅了眼眶；6月她替2個孩子慶生，「媽媽的心裡滿滿都是愛」；7月全家人去度假，走訪杜拜、希臘、義大利，同時也朝聖卡布里島的藍洞，「克服幽閉恐懼的你（指昆凌自己）真的太棒了。」身為網球迷的她，也沒有錯過溫網。

8月昆凌迎來31歲生日，她上演追鯨大冒險，朋友更替她完成瘋狂夢想；9月她替媽媽慶生，也說兒子Romeo打網球時體力爆棚，讓她成了專屬陪打教練；10月她為爸爸準備生日驚喜，留下屬於父女的珍貴回憶；11月時，她和好友飛往倫敦工作，還順便開啟歡樂的girls‘ trip，「辛苦爸比在家帶娃半個月，回家得好好獎勵他。」至於12月，她陪伴周董完成4場大巨蛋演唱會，「這一年他的努力和突破，你都看在眼裡。」而夫妻倆也帶著孩子們實現年初的約定，演出結束後一起去北海道滑雪。回顧2024年皆是幸福的回憶，讓粉絲都相當羨慕。

▲▼周杰倫、昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫和昆凌 。（圖／翻攝昆凌IG）

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