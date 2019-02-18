真人版《名偵探皮卡丘》大舌頭「長得太逼真」　引網友正反論戰

記者洪文／綜合報導

華納兄弟、傳奇影業真人電影《名偵探皮卡丘》（Detective Pikachu）首支預告短短12小時就創下超過100萬人觀看，尤其萊恩雷諾斯配音的「賤嘴版皮卡丘」令人眼睛一亮。這幾天經典角色「大舌頭」在電視版預告首度曝光，不過造型實在是太逼真，引發網友正、反兩面的意見，有人吐槽「像拍恐怖片」，也有人狂推：「很可愛！」

▲大舌頭在真人版電影《名偵探皮卡丘》造型逼真。（圖／翻攝自華納兄弟Youtube）



「大舌頭」在預告中只有短短幾秒，未料連日來受到網友正、反評論，部分網友吐槽：「這是要拍恐怖片嗎？」、「毀了童年」、「嚇我一跳」，不過也有網友替電影公司平反：「很像啊」、「大舌頭本來就很醜吧？」、「還好吧？不然要怎麼寫實化」、「很寫實啊，古錐」、「別為了酸而酸」、「這樣還不還原要怎樣才滿意」、「其實蠻可愛的耶」。

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雖然「大舌頭」造型惹議，另一個在電視版預告有特寫畫面的「妙蛙種子」倒是受到多數網友的高度肯定，「真的超可愛」、「跟隔壁棚的『沒牙』好像」、「種子好萌」。

▲妙娃種子在真人版電影《名偵探皮卡丘》模樣可愛。（圖／翻攝自華納兄弟Youtube）



《名偵探皮卡丘》故事敘述一名王牌私家偵探哈利古曼神秘失蹤了，在求助無門的情況下，他的兒子提姆決心要自己查出父親的下落，他想求助父親的前寶可夢搭檔…皮卡丘，卻意外發現這隻皮卡丘與眾不同，皮卡丘與提姆二者竟然能夠說話溝通！僅管聽在他人的耳裡，這頭皮卡丘與其他皮卡丘發出的聲音一樣是尖細、可愛的「皮卡、皮卡」；但聽在提姆耳裡卻十足像是個大叔的聲音，然而這個喜歡搞笑、可愛、討喜又不按牌理出牌的的超級偵探與提姆一拍即合。為了尋找提姆的父親哈利，他們聯手展開一場刺激又瘋狂的冒險旅程，設法解開一個又一個複雜謎團。他們穿梭在萊姆市繁華的霓虹街道中，這是一個略顯雜亂卻又超現實的現代都會，在萊姆市裡，人類與他們喜愛的寶可夢共同生活在一起，在一連串冒險的旅程中，提姆與皮卡丘將遇到各式各樣的寶可夢角色，也將揭露一樁極有可能摧毀寶可夢與人類和平共存現狀的陰謀，甚至可能摧毀整個寶可夢宇宙。

▲《名偵探皮卡丘》會說話的皮卡丘令人眼睛一亮。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）



《名偵探皮卡丘》由「死侍」萊恩雷諾斯製作以及負責「皮卡丘」動態捕捉，還有《侏羅紀世界：殞落國度》22歲新人賈斯提斯史密斯（Justice Smith）飾演男主角提姆、凱薩琳紐頓飾演露西，是一位第一次追蹤重大新聞的菜鳥記者，而日本男星渡邊謙則是演出吉田探長，並由《鯊魚黑幫》羅伯萊特曼（Rob Letterman）執導。

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》將於2019年5月10日在台上映。