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金髮女模倒貼蔡凡熙！　倫敦時裝周後台「私約喝一杯」

記者洪文／綜合報導

蔡凡熙走上倫敦時裝周伸展台，應時裝設計師吳若羚邀請擔任品牌模特兒，這也是他出道以來首度挑戰時裝模特兒的工作，出發前一直擔心語言不通，到了後台卻所有的指令都聽懂了。他笑說，自己是「用精神意識在溝通」，一直單身的他在倫敦桃花大開，還有女模特兒下秀後主動交換IG，約他晚上一起喝一杯，讓他小鹿亂撞。

▲▼蔡凡熙倫敦時裝周。（圖／群星瑞智提供）

▲蔡凡熙走上倫敦時裝周伸展台。（圖／群星瑞智提供）

蔡凡熙以演員身份出道，完全沒有走過伸展台，這次第一次嘗試就要走上國際伸展台，全新的挑戰，讓他覺得太刺激了，而他在試裝前跟設計師吳若羚聊天，結果吳若羚問起走伸展台模特兒都需要穿丁字褲，不知道蔡凡熙有沒有準備，讓他緊張爆表，為此他還跑去買了好幾條丁字褲，以備不時之需，結果試穿秀服時才發現衣服都不是貼身款式，讓丁字褲無用武之地，也讓他鬆了一口氣。

▲▼蔡凡熙倫敦時裝周。（圖／群星瑞智提供）

▲蔡凡熙後台被搭訕。（圖／群星瑞智提供）

原本一直擔心自己聽不懂英文指令，但是一進後台，從造型總監、攝影師到秀導，完全不需要翻譯就可以正確執行指令，他笑說：「我完全是用精神在跟他們溝通！」而萬年單身漢的他這次來到倫敦，桃花大開，一場秀走完，還有金髮女模來跟他交換IG，約他晚上喝一杯，讓他笑喊明年還要來。

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