父親康雷蹲河邊親洗鞋！　李建軒見這「催淚畫面」眼眶紅

▲李建軒拍MV看到康雷洗鞋泛淚。（圖／邦寧傳播）

記者盧薇淩／台北報導

歌手李建軒推出最新創作單曲《全部都是你》，MV以「情人視角」概念呈現，特製成「直立式」滿屏畫面，呈現粉紅泡泡視角；特別的是，MV特別河邊拍攝，腳上一萬多元的球鞋一腳踩進泥濘，父親康雷本來想直接送到洗鞋店清理，但又考量天色已晚，索性拿著刷子和抹布自己來，讓李建軒看到這畫面瞬間眼眶泛紅。

康雷拿著刷子和抹布自己來，獨自蹲在河邊洗鞋子，後來李建軒發現了，看著父親的背影眼眶迅速泛紅，衝過去把鞋子拿過來自己刷，卻被父親康雷制止，兩人手上搶著球鞋誰也不讓誰，康雷催促兒子趕快繼續拍攝，這感人的一幕被所有人記錄在心底，成為整支MV幕後最美的風景。

▲李建軒推出新單曲。（圖／邦寧傳播）

MV中精心安排的約會，從愛的小屋展開，再開車到浪漫草原吃甜點、為情人送上花束、定情戒指，最後在海邊沙灘一起看煙火和滿天星光。已經單身2年的他，笑說自己都快忘記愛情滋味，在與導演蘇聖惟討論發想腳本時，還因想不出約會梗而卡關，他也說MV劇情裡一些約會橋段自己真的沒有嘗試過，但非常期待能和未來的女朋友來場如電影、MV情節般的約會，創造美好記憶。

▲▼李建軒已單身2年，笑說快忘記戀愛滋味。（圖／邦寧傳播）