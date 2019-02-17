導演明金成娶小6歲嬌妻！伴郎、伴娘驚現「棒棒堂+黑澀會」組合

娛樂中心／綜合報導

導演明金成2017年5月8日和圈外女友林沛締（Patty）登記結婚，夫妻倆17日在台北的大直維多麗亞酒店補辦婚禮，還邀來藝人六月擔任婚宴總招待，3對伴郎、伴娘名單也是眾星雲集。

▲導演明金成17日舉辦婚禮。（圖／翻攝自Facebook／大牙）



明金成和老婆Patty17日補辦婚宴，在大直維多麗亞酒店席開25桌，婚禮上還找來3對明星伴郎、伴娘，分別是趙駿亞、威廉、Junior以及夏語心、大牙、勇兔，婚禮賓客還包括張小燕、曾國城、林依晨夫婦、陳德烈、楊銘威等，六月擔任總招待，黃小柔則是顧問。《ETtoday星光雲》記者致電明金成恭喜，他開心說謝謝，娶到好老婆。

▲明金成婚禮3對伴郎、伴娘。（圖／翻攝自Facebook／大牙）



而藝人夏語心在明金城婚宴擔任伴娘，這也是她的第一次伴娘經驗，感受到現場滿滿的幸福氛圍，但她透露目前仍沒有結婚打算，「先好好工作！但看新娘進場時我很感動，幸福的表情真的是溢於言表。」

據《蘋果日報》報導，明金成老婆Patty婚後還冠夫姓，成為明林沛締，問新娘為何冠夫姓？女方則回應：「冠上去很幸福。」小倆口也在婚後拚做人，砸了100多萬做了4次試管嬰兒，近期生子計畫暫停，除了忙籌備婚禮，也預定5月搬家，打算之後再做受精卵肧胎植入。