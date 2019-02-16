ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邵雨薇透膚紅洋裝飄仙味！　泛淚唱《記得》一出場全尖叫

記者盧薇淩／台北報導

「華研國際」與「寬宏藝術」16日在台北國際會議中心舉辦「我們’s Women」演唱會，旗下7組女藝人首度攜手合作， 由歌后周蕙領軍，率閻奕格、文慧如、朱俐靜、邵雨薇、李宣榕和有感覺樂團攜手接力唱，一連2個半小時演出多首歌曲。其中偶像劇女神邵雨薇難得開金口，穿著一身透膚紅色長洋裝的她，深情演唱《星月》等4首歌曲，其中和文慧如合唱《記得》時，更感動到泛淚。

▲▼邵雨薇 。（圖／記者徐文彬攝）

▲邵雨薇穿著紅色洋裝開唱。（圖／記者徐文彬攝）

演唱會由創作新人文慧如打頭陣，一開場就帶來高點閱翻唱歌曲《飄向北方》、《光年之外》，接著演唱新歌《親愛的你》、《只有眼淚》，緊接著邵雨薇登場演唱《星月》並和文慧如合唱《記得》，女神難得開金口，引起現場觀眾歡呼，她也坦言非常緊張，但興奮多於緊張，希望努力練習這麼久，可以呈現最好的給大家看。」唱完《記得》時，邵雨薇也說：「剛突然有點泛淚，很感動。」

▲▼邵雨薇 。（圖／記者徐文彬攝）

▲邵雨薇一連演唱4首歌曲。（圖／記者徐文彬攝）

在拍戲階段的李宣榕蠟燭兩頭燒，一邊拍戲一邊準備演唱會，她微笑說：「因為戲還在進行，所以沒想到一眨眼這麼快就要上台了！第一次登上TICC其實有點小緊張，之前練習都是挖拍戲空檔來排練，怕有不足地方，但我一定會盡力表現。」她也提到，粉絲們會主動幫她倒數演出時間，一方面緊張，但一方面卻也是一股安定的力量，也期待與粉絲們相見。

▲▼朱俐靜、李宣榕、有感覺、藍又時 。（圖／寬宏提供）

▲有感覺找來藍又時助陣。（圖／寬宏提供）

雙人組合有感覺則是首次登上TICC，兩位成員顯得很緊張，邀請到許久不見的藍又時助陣，一起首度公開亮相合唱曲《對不起我自己》，而藍又時也開玩笑表示：「我也是女生，可以成為團員之一，我們可以組成女子新團隊－八朵花。」

▲▼文慧如 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼文慧如演唱《飄向北方》及《光年之外》經典歌曲。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼文慧如 。（圖／記者徐文彬攝）

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

推薦閱讀

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

每天看阿嬤坐木椅上「不知她已過世」！　蕭敬騰被爸媽說冷血惡魔

《角頭3》古天樂、春風確定演出！　「香港人熱迎」他心寒：不拿文化部半毛錢

許維恩大姊43歲變這樣！　比基尼「0修圖」全身照…網看傻：太誇張

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

Ashly認了「後悔答應求婚」！　列尼克3大罪狀…網搖頭：真的母湯

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

歐陽娜娜突被大叔cue拉琴！　「完全沒準備」慌張...一上台震撼全場

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

每天看阿嬤坐木椅上「不知她已過世」！　蕭敬騰被爸媽說冷血惡魔

《角頭3》古天樂、春風確定演出！　「香港人熱迎」他心寒：不拿文化部半毛錢

許維恩大姊43歲變這樣！　比基尼「0修圖」全身照…網看傻：太誇張

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

Ashly認了「後悔答應求婚」！　列尼克3大罪狀…網搖頭：真的母湯

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

歐陽娜娜突被大叔cue拉琴！　「完全沒準備」慌張...一上台震撼全場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

文慧如, 閻奕格, 邵雨薇, 周蕙, 有感覺

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《女兵》班長脫了！罕見細肩帶曬事業線　唱跳一彎腰..全尖叫
  2. 放火情人節宣布「給女友驚喜！」　信義區廣告牌告白：希望她喜歡
  3. 專訪／「他沒把江直樹搞砸」　陪王大陸走過爆紅、解約！陳玉珊心疼：他很善良
  4. 台下太冷靜！　金在中霸氣重唱一次：為何剛這麼小聲？
  5. 邵雨薇透膚紅洋裝飄仙味！　泛淚唱《記得》一出場全尖叫
  6. Ashly認了「後悔答應求婚」！　列尼克3大罪狀…網搖頭：真的母湯
  7. 本土樂團批韓國瑜低俗　吳宗憲：可以給祝福就不要詛咒
  8. 房思瑜練深蹲「胖10KG看起來更瘦」！腰腹臀黃金比例辣翻
  9. 快訊／《帝國毀滅》布魯諾甘斯結腸癌病逝！　享壽77歲
  10. 勝利終出面！90度鞠躬道歉：我很後悔　粉絲看到這幕哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366