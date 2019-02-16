邵雨薇透膚紅洋裝飄仙味！　泛淚唱《記得》一出場全尖叫

記者盧薇淩／台北報導

「華研國際」與「寬宏藝術」16日在台北國際會議中心舉辦「我們’s Women」演唱會，旗下7組女藝人首度攜手合作， 由歌后周蕙領軍，率閻奕格、文慧如、朱俐靜、邵雨薇、李宣榕和有感覺樂團攜手接力唱，一連2個半小時演出多首歌曲。其中偶像劇女神邵雨薇難得開金口，穿著一身透膚紅色長洋裝的她，深情演唱《星月》等4首歌曲，其中和文慧如合唱《記得》時，更感動到泛淚。

▲邵雨薇穿著紅色洋裝開唱。（圖／記者徐文彬攝）

演唱會由創作新人文慧如打頭陣，一開場就帶來高點閱翻唱歌曲《飄向北方》、《光年之外》，接著演唱新歌《親愛的你》、《只有眼淚》，緊接著邵雨薇登場演唱《星月》並和文慧如合唱《記得》，女神難得開金口，引起現場觀眾歡呼，她也坦言非常緊張，但興奮多於緊張，希望努力練習這麼久，可以呈現最好的給大家看。」唱完《記得》時，邵雨薇也說：「剛突然有點泛淚，很感動。」

▲邵雨薇一連演唱4首歌曲。（圖／記者徐文彬攝）

在拍戲階段的李宣榕蠟燭兩頭燒，一邊拍戲一邊準備演唱會，她微笑說：「因為戲還在進行，所以沒想到一眨眼這麼快就要上台了！第一次登上TICC其實有點小緊張，之前練習都是挖拍戲空檔來排練，怕有不足地方，但我一定會盡力表現。」她也提到，粉絲們會主動幫她倒數演出時間，一方面緊張，但一方面卻也是一股安定的力量，也期待與粉絲們相見。

▲有感覺找來藍又時助陣。（圖／寬宏提供）

雙人組合有感覺則是首次登上TICC，兩位成員顯得很緊張，邀請到許久不見的藍又時助陣，一起首度公開亮相合唱曲《對不起我自己》，而藍又時也開玩笑表示：「我也是女生，可以成為團員之一，我們可以組成女子新團隊－八朵花。」

▲▼文慧如演唱《飄向北方》及《光年之外》經典歌曲。（圖／記者徐文彬攝）