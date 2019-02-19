陳妍希「最美伴娘」遇瘋狂追求者　女星曝：他在對面那棟樓看著我

記者李欣容／台北報導

袁子芸2018年以《泡沫之夏》中江珍恩一角受到矚目，今年1月剛殺青《大唐女法醫》，下半年也有新戲上映，外型甜美的她現在還單身，身邊不乏追求者，國中時還曾遇過瘋狂愛慕者。

▲袁子芸是陳妍希伴娘團之一 。（圖／翻攝自袁子芸微博）

袁子芸曾在國中時遇到激烈的追求者，除了不斷打電話到她家之外，有次她在圖書館看書，「我坐的位置對面有窗戶，圖書館對面是另外一棟大樓，本來我書本立著，放下後發現他在對面那棟樓看我。」嚇得現場人都倒抽一口氣。

請繼續往下閱讀...

▲袁子芸個性像男孩子。（圖／祖與占影像製作提供）

袁子芸近年都在大陸發展，被問到有沒有機會跟劇組人員傳出戀情，她笑說：「我跟工作人員相處起來都很像兄弟，容易跟男生做朋友，不喜歡在工作中有尷尬出現，所以比較多都變成朋友。」個性務實的她，挑禮物也都走實用路線，「像是電動牙刷，我不在身邊他也用得到的。」

▲袁子芸（右1）是陳妍希小師妹 。（圖／翻攝自袁子芸微博）

袁子芸是陳妍希的小師妹，陳妍希結婚時她也是「最美伴娘團」之一，在她演完《泡沫之夏》後，同年又接了電影《一齣好戲》飾演「紫雲」，和黃渤、舒淇、張藝興等人同台飆戲，不少粉絲都期待她有更多作品。