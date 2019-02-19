ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳妍希「最美伴娘」遇瘋狂追求者　女星曝：他在對面那棟樓看著我

記者李欣容／台北報導

袁子芸2018年以《泡沫之夏》中江珍恩一角受到矚目，今年1月剛殺青《大唐女法醫》，下半年也有新戲上映，外型甜美的她現在還單身，身邊不乏追求者，國中時還曾遇過瘋狂愛慕者。

▲▼ 袁子芸是陳妍希伴娘團之一 。（圖／翻攝自袁子芸微博）

▲袁子芸是陳妍希伴娘團之一 。（圖／翻攝自袁子芸微博）

袁子芸曾在國中時遇到激烈的追求者，除了不斷打電話到她家之外，有次她在圖書館看書，「我坐的位置對面有窗戶，圖書館對面是另外一棟大樓，本來我書本立著，放下後發現他在對面那棟樓看我。」嚇得現場人都倒抽一口氣。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 袁子芸、黃尚禾、石知田、唐振剛 。（圖／祖與占影像製作提供）

▲袁子芸個性像男孩子。（圖／祖與占影像製作提供）

袁子芸近年都在大陸發展，被問到有沒有機會跟劇組人員傳出戀情，她笑說：「我跟工作人員相處起來都很像兄弟，容易跟男生做朋友，不喜歡在工作中有尷尬出現，所以比較多都變成朋友。」個性務實的她，挑禮物也都走實用路線，「像是電動牙刷，我不在身邊他也用得到的。」

▲▼ 袁子芸是陳妍希伴娘團之一 。（圖／翻攝自袁子芸微博）

▲袁子芸（右1）是陳妍希小師妹 。（圖／翻攝自袁子芸微博）

袁子芸是陳妍希的小師妹，陳妍希結婚時她也是「最美伴娘團」之一，在她演完《泡沫之夏》後，同年又接了電影《一齣好戲》飾演「紫雲」，和黃渤、舒淇、張藝興等人同台飆戲，不少粉絲都期待她有更多作品。

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

推薦閱讀

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！

小人太囂張！2019「5大星座背上插滿箭」　摩羯會被自己人弄死

PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

快訊／黃子佼18年愛狗離開了⋯　「49天後帶你歸土」

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！

小人太囂張！2019「5大星座背上插滿箭」　摩羯會被自己人弄死

PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

快訊／黃子佼18年愛狗離開了⋯　「49天後帶你歸土」

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

袁子芸, 大唐女法醫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女神卡卡爆情變！　認訂婚隔4月…未婚夫密會新歡被抓包
  2. 黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車
  3. 鄭雨盛法庭上險窒息！《證人》逼哭觀眾...5天狂吸2億票房
  4. 「你喜歡的人，也喜歡你的機率有多少？」《一吻定情》14個金句超甜❤
  5. 「最強賽亞人」破北美影史日漫票房　東京奧運明年邀悟空！
  6. 陳妍希「最美伴娘」遇瘋狂追求者　女星曝：他在對面那棟樓看著我
  7. 打破「男主外女主內」觀念！艾米漢默重新定義好男人
  8. 康康搭小黃司機猛誇「比吳宗憲正面」　霸氣掏千元：不用找
  9. 畢書盡被爆「2首歌抄襲」　老鷹音樂大動作聲明一次澄清！
  10. 賭王兒結婚了！　藏1年認「已娶陸女友」：會補辦婚禮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366