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朴春回歸專輯「大咖製作人」操刀：我會讓她拿下第一！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團2NE1前成員朴春證實回歸消息後登上熱搜關鍵字，除了前團員兼好友Dara將會獻聲合唱，新歌更請出「大咖製作人」，對方曾製作出BIGBANG、4minute、SISTAR等夯團的歌曲，而且和朴春也有淵源，掛保證暗示：這是我幫女歌手製作過最棒的一首，我會讓她拿下第一。

▲朴春回歸專輯「大咖製作人」操刀：是我做過最棒的一首！（圖／翻攝自朴春、勇敢兄弟IG）

▲朴春回歸專輯找「大咖製作人」操刀：是我做過最棒的一首！（圖／翻攝自朴春、勇敢兄弟IG）

朴春預計3月中發表新專輯，以solo女歌手之姿回歸樂壇，製作人正是同為YG娛樂出身的「勇敢兄弟」，他接受韓媒《xportsnews》訪問表示，「數個月前收到朴春那邊的寫歌邀請後，決定擔任她專輯的製作人，我本來就很喜歡朴春的聲音，便產生了要把她推上第一的野心了。」

勇敢兄弟透露朴春的新歌是一首中慢板的R&B歌曲，不過將會和她在2NE1時期展現的模樣「180度大轉變」。「可以自信地說，是我製作過的女歌手歌曲中最棒、最帥氣的一首。」還說公開之後，大眾會驚訝「這是勇敢兄弟出品？」對作品自信滿滿。

▲2NE1粉絲尖叫吧！朴春新歌確認合體Dara　YG老闆幫宣傳。（圖／翻攝自朴春IG）

▲朴春新歌確認合體Dara。（圖／翻攝自朴春IG）

朴春從2011年個人單曲《Don't Cry》之後便沒有再推出solo歌曲，最後一首發行歌曲則是2017年初2NE1解散單曲《Goodbye》，實力是否依舊？

勇敢兄弟也掛保證，「朴春實力還是很優秀，不會讓大家失望的，比起華麗或強烈的風格，特別強調感情的表現，雖然她依舊保留著我當時在YG時的感覺，但不會只展現那時候的朴春，是完全不同的風格。」

另外勇敢兄弟製作過BIGBANG《最後的問候》、泫雅《Ice Cream》、4minute《What's Your Name?》、SISTAR《Push Push》、AOA《Heart Attack》等海外粉絲耳熟能詳的歌曲。

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關鍵字

朴春, 勇敢兄弟, 2NE1, 日韓風

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