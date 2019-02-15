《花甲》二嫂是紅包場天后！　前夫威脅「演戲就離婚」

記者李欣容／台北報導

今子嫣在《花甲男孩轉大人》飾演龍劭華的太太、劉冠廷的母親，劇中蔡振南都稱她「二嫂」，她也因該戲受到關注，近來她主演公視學生劇展《美秀》，一場唱孝女白琴戲碼，下跪又唱哭調，氣場之強大。今子嫣曾為了演藝工作和前夫爭執，後來離婚為撐加計回到紅包場，現在經濟穩定，她也樂於做公益。

▲▼ 今子嫣在公視學生劇展《美秀》唱孝女白琴 。（圖／公視提供）

《美秀》描述在鄉下唱孝女白琴維生的美秀，突然收到歌唱比賽的邀請，為了曾有過的歌手夢，她下定決心要離開丈夫（楊少文 飾）的康樂隊，離家出走前夕，獨子宣傑帶著妻小回來，也打亂了美秀的歌星夢。

今子嫣是紅包場歌手，有「紅包姐姐」的稱號，她在受訪表示，學生可能看了她在張作驥《醉．生夢死》演出，才臉書私訊聯繫，邀演前也到紅包場看她唱歌，對學生創作大力支持的她，拍攝期間暫停了紅包場演出，每天跟著學生早起集合拍片。

▲今子嫣的演技導演讚不絕口 。（圖／公視提供）

劇中今子嫣唱孝女白琴，因擔心拍攝太多次打擾到借用民宅的住戶，今子嫣全神灌注投入，一拿到麥克風就撲倒，跪下開始唱哭調，讓導演蘇姵諭說：「有被嚇到！」





▲▼ 今子嫣唱紅包場，有「紅包姐姐」的稱號 。（圖／公視提供）

今子嫣年輕時拍戲起家，後來到紅包場表演，結了婚後將重心放在家庭，曾有過戲劇邀約，前夫不但不支持，還放話：「妳去拍了我們就離婚。」不久後因家中債務也離了婚，她形容離開後才真正有種「呼吸到新鮮空氣的感覺」。

今子嫣為撐家計又回到紅包場，近來經濟穩定後也支持公益不輟，常捐贈物資給社福團體與遊民，「人在做、天在看，老天爺很厚愛我，冥冥中人生中自然而然還是會走回來。」