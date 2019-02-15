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10天找不到家就安樂死！韓女星暖當「狗狗看護」　幫他們找到幸福

文／Amazing

過年期間與家人到韓國旅遊，意外發現很有意義的節目《快樂來到我們家》。

節目邀請六組不同的韓國藝人，包含韓彩英、金守美、尹厚等，擔任流浪狗的臨時看護人，在牠們被領養前先從收容所救出，照顧牠們直到願意領養的主人出現。

現行的韓國法規中，收容所裡的狗狗如果在十天內未被領養，就要被安樂死，每年大約有四成的狗狗都在收容所內死亡，或是被安樂死，而民眾飼養的貓狗，也僅僅只有5%是從收容所領養的。

這些流浪狗因為有了臨時看護人，得以免於十天後被安樂死的命運，有了重新好好活下去的機會，讓人為這些小生命感到欣慰！

狗狗們有些是被原來的主人拋棄，有些是在繁殖場的惡劣環境長大，剛開始的時候會有點怕人，分不清這些人類會不會再次傷害牠。

看到牠們畏懼抗拒的樣子，讓人非常心疼，可以想像牠們曾經在路上，或繁殖場裡受過多少苦，因此關上了心門，只有給牠們更多的愛，才能夠再次溫暖受傷的心。

其實狗狗和人是一樣的，都會因曾經受傷而害怕，看護者之一的演員金守美就回憶到，她自己在年輕時因為父母雙亡的打擊，也有好幾年的時間非常害怕這個世界，不敢真心和他人互動，直到有隻狗狗來到她的生命，用滿滿的愛給予陪伴，才慢慢打開她的心房，再次相信這個世界是美好的。

看著這些本來瀕臨死亡的狗狗們，在明星看護們的照顧下，漸漸展開心房，越來越健康活潑，敢邁出步伐探索世界，每天尾巴都翹高高搖啊搖的，就覺得自己也被深深療癒了，看節目時忍不住臉上都掛著微笑。

我們以為是自己照顧著狗狗，其實是他們為人類帶來了愛與快樂。

節目也很貼心，藉由明星看護的示範，讓觀眾了解如何照顧流浪狗，給牠們一個安心又健康的成長環境，讓更多人可以開始嘗試領養流浪狗。

也因為是臨時看護，狗狗們等到適合的主人後，就會被正式領養走。看護們雖然只短短照顧幾天，但是和狗狗們都有了深厚感情，每一個都是像自己家人一般疼愛呵護的孩子，要把牠們送走總是非常不捨，也讓觀眾看得一把眼淚一把鼻涕的。

不過即使再難過再不捨，知道毛孩子們是去了一個更好的地方，有了一群屬於牠的家人，會好好善待，好好愛牠，讓牠接下來的生命都不再有被拋棄的恐懼，那就沒有遺憾了。

親愛的天使，謝謝你曾經降臨我的生命，讓我知道，愛是這麼美好的一件事，將來的每一天，你也要一直開心快樂喔:)

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關鍵字

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