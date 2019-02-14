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瑞瑪席丹寒雨中倒立10次！　最久撐15秒..結實川字腹肌炸出

記者盧薇淩／台北報導

瑞瑪席丹榮獲金馬獎最佳新人，她演而優則唱，推出首張專輯《你 知不知道》，新歌《邊吃巧克力邊倒立》MV表達「想做什麼就去做」的爽快，「不要太在乎別人的眼光，想做什麼就去做，即便是邊吃巧克力邊倒立！」拍攝MV時，她在陽明山風雨中倒立了10幾次，拍到整個人呈現「瘋狂」狀態；而今天是情人節，雖一整天被工作塞滿，但比利時男友「人肉快遞」來台相伴，就已讓她非常開心。

▲▼瑞瑪席丹新歌到陽明山上淒風苦雨拍攝 。（圖／愛貝克思）

▲瑞瑪席丹新歌到陽明山上淒風苦雨拍攝 。（圖／愛貝克思）

為了拍攝這支MV，瑞瑪席丹穿短褲露出小蠻腰及腹肌，在狂風暴雨的陽明山上狂奔，體感溫度直逼零下，還在風雨中倒立了10幾次，她穿著運動衣著，來回20次左右，不斷處於拍攝、淋濕、上車烘乾、吹暖氣的無限循環中，她苦笑說：「這反而是工作中比較辛苦的部分！因為不斷的被雨淋濕，重新妝髮後在車裡吹暖氣，一開拍就馬上淋濕。」

▲▼瑞瑪席丹新歌到陽明山上淒風苦雨拍攝 。（圖／愛貝克思）

▲瑞瑪席丹平常有在健身，擁有結實健美身材。（圖／愛貝克思）

提到倒立，本就有在健身擁有結實身材的瑞瑪席丹說，最近喜歡倒立，不管是徒手或靠牆壁都嘗試過，最高紀錄可以維持倒立15秒。喜愛運動的她，身手比一般女生矯健，也因此姚國禎導演用她出色的動感肢體來發揮，讓瑞瑪跳彈簧床浮出螢幕，捕捉她各式各樣神情。瑞瑪席丹還主動「加戲」，要導演不只剪出漂亮的畫面，連同吃巧克力的搗蛋表情都得收錄，最經典的是，嚼爛的巧克力「岩漿」從齒間噴發的「土石流」畫面，完全一刀未剪成為MV中最大彩蛋。

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