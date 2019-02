快訊／陶喆妻深夜生男娃　情人節寶寶「Q萌暱稱」曝光

記者盧薇淩/台北報導

恭喜!金曲歌王陶喆老婆Penny 14日深夜剖腹產下一子,是個健康的情人節男寶寶,母子均安,寶寶重3千多克,而陶喆夫婦暱稱他為「BON BON」,新春就喜獲麟兒也讓陶喆興奮不已。陶喆見到BON BON時,感動到眼眶泛紅語氣哽咽,初為人父的喜悅之情溢於言表,也貼心對Penny說:「辛苦了!」陶媽媽也準備別具意義的傳家之禮送給金孫當見面禮,祈願平安健康快樂長大。

▲陶喆老婆生下寶貝兒子。(圖/翻攝臉書)

BON BON 是陶喆摸Penny的肚子時,呼喚小朋友的暱稱 (法文的意思是親親)。其實寶寶預產期在2月底,但除夕夜陶喆全家吃完年夜飯後,Penny突然覺得不適,陶喆趕緊帶她趕到醫院檢查,醫生隨即建議入院安胎,適逢年節,陶喆擔心驚擾親友,便默默一手打理安胎大小事務。有趣的是,過年期間院內會為孕婦照料三餐餐點,而一旁陪產的陶喆得自行打理,所以從大年初一起當週的三餐,他幾乎都是在便利商店解決,雖然吃得簡單仍自得其樂。

情人節14日深夜,陶喆收到醫生通知,寶寶可能會提早報到,為了不錯過這重要時刻入產房陪伴Penny生產,沒想到與愛子的第一次接觸,是先聽到BON BON宏亮的哭聲,接著看到小小可愛的臉蛋與漂亮細長的手指頭後,不禁感動到眼眶泛紅哽咽,待心情平復後笑說:「聽這聲音以後應該也很會唱歌唷!」

▲陶喆當新手爸十分興奮。(圖/翻攝臉書)

陶媽媽接獲消息即匆匆趕到,一路緊握珍藏傳家禮準備送給金孫當見面禮,在產房外焦急等待來回踱步,緊張到連戒指都掉了自己卻渾然不知。而為金孫準備別具意義的見面禮,是陶媽媽的母親,也就是BON BON的曾外祖母流傳下來的金鎖片,寓意長命富貴,陶媽媽開心表示:「這是陶喆與Penny送給我最棒的豬年禮物,期待他平安、健康、快樂、圓滿!」陶喆愛子於西洋情人節誕生,陶喆幽默說:「情人節就由我這個老情人,服侍老婆及她的小情人一起渡過囉!」

另外,陶喆透露2019年是充滿衝刺的一年,預期有三喜與大家分享,分別是小孩誕生、新專輯發行、與世界巡迴演唱會規劃。第一喜BON BON已與大家見面,接下來將蠟燭多頭燒,新專輯音樂製作與世界巡迴演唱會將馬不停蹄,這幾個月跟著老婆一起歷經懷孕的辛苦過程,接下來要換他要專心孕育音樂寶寶,期待快點將新作品與大家分享。

陶喆14日也在臉書感動寫下,「我只能說迎接一個新的生命的感受比那些都更深沉和複雜。雖然都是第一次,但是這個是自己的血脈,也是一個寶貴但脆弱的生命。我最近有種遺憾,為什麼這個“第一次”要等到我快半百呢? 但我也相信,這一切都是上帝的安排。」夫妻倆的感動難以言喻,只說:「可能是激動的感受還沒沉靜下來,現在一切還不是很真實,看著他那種很強烈的connection還來不及反應,而我相信,在接下來的日子,我們跟兒子的感情會慢慢更加深。我們也會發現在他身上有很多自己的影子。」

陶喆臉書文:

要如何形容他生出來的那一個刻的感受呢?是不是類似開自己第一部買的車呢?是踏進第一次買的小窩呢?還是第一次談戀愛?我只能說迎接一個新的生命的感受比那些都更深沉和複雜。雖然都是第一次,但是這個是自己的血脈,也是一個寶貴但脆弱的生命。我最近有種遺憾,為什麼這個“第一次”要等到我快半百呢? 但我也相信,這一切都是上帝的安排。



今夜他真的到來。我知道Penny是迫不及待的,親愛的小Bonbon更是想快點跟大家說,我來了!今天看著Penny卸下了幾個月的辛苦,終於可以輕鬆的好好睡一覺。然後在另一張小床,Bonbon今晚也可以在媽媽的肚子外面,度過他的第一個夜晚。



可能是激動的感受還沒沉靜下來,現在一切還不是很真實,看著他那種很強烈的connection還來不及反應,而我相信,在接下來的日子,我們跟兒子的感情會慢慢更加深。我們也會發現在他身上有很多自己的影子。



Goodnight my wife, goodnight my baby boy. Love you both dearly.



也再次把這份喜悅分享給所有祝福和關愛著我們的親朋好友,愛你們❤️!

David 寫於凌