快訊／陶喆妻深夜生男娃　情人節寶寶「Q萌暱稱」曝光

記者盧薇淩／台北報導

恭喜！金曲歌王陶喆老婆Penny 14日深夜剖腹產下一子，是個健康的情人節男寶寶，母子均安，寶寶重3千多克，而陶喆夫婦暱稱他為「BON BON」，新春就喜獲麟兒也讓陶喆興奮不已。陶喆見到BON BON時，感動到眼眶泛紅語氣哽咽，初為人父的喜悅之情溢於言表，也貼心對Penny說：「辛苦了！」陶媽媽也準備別具意義的傳家之禮送給金孫當見面禮，祈願平安健康快樂長大。

▲陶喆老婆生下寶貝兒子。（圖／翻攝臉書）

BON BON 是陶喆摸Penny的肚子時，呼喚小朋友的暱稱 （法文的意思是親親）。其實寶寶預產期在2月底，但除夕夜陶喆全家吃完年夜飯後，Penny突然覺得不適，陶喆趕緊帶她趕到醫院檢查，醫生隨即建議入院安胎，適逢年節，陶喆擔心驚擾親友，便默默一手打理安胎大小事務。有趣的是，過年期間院內會為孕婦照料三餐餐點，而一旁陪產的陶喆得自行打理，所以從大年初一起當週的三餐，他幾乎都是在便利商店解決，雖然吃得簡單仍自得其樂。

情人節14日深夜，陶喆收到醫生通知，寶寶可能會提早報到，為了不錯過這重要時刻入產房陪伴Penny生產，沒想到與愛子的第一次接觸，是先聽到BON BON宏亮的哭聲，接著看到小小可愛的臉蛋與漂亮細長的手指頭後，不禁感動到眼眶泛紅哽咽，待心情平復後笑說：「聽這聲音以後應該也很會唱歌唷！」

▲陶喆當新手爸十分興奮。（圖／翻攝臉書）

陶媽媽接獲消息即匆匆趕到，一路緊握珍藏傳家禮準備送給金孫當見面禮，在產房外焦急等待來回踱步，緊張到連戒指都掉了自己卻渾然不知。而為金孫準備別具意義的見面禮，是陶媽媽的母親，也就是BON BON的曾外祖母流傳下來的金鎖片，寓意長命富貴，陶媽媽開心表示：「這是陶喆與Penny送給我最棒的豬年禮物，期待他平安、健康、快樂、圓滿！」陶喆愛子於西洋情人節誕生，陶喆幽默說：「情人節就由我這個老情人，服侍老婆及她的小情人一起渡過囉！」

另外，陶喆透露2019年是充滿衝刺的一年，預期有三喜與大家分享，分別是小孩誕生、新專輯發行、與世界巡迴演唱會規劃。第一喜BON BON已與大家見面，接下來將蠟燭多頭燒，新專輯音樂製作與世界巡迴演唱會將馬不停蹄，這幾個月跟著老婆一起歷經懷孕的辛苦過程，接下來要換他要專心孕育音樂寶寶，期待快點將新作品與大家分享。

陶喆14日也在臉書感動寫下，「我只能說迎接一個新的生命的感受比那些都更深沉和複雜。雖然都是第一次，但是這個是自己的血脈，也是一個寶貴但脆弱的生命。我最近有種遺憾，為什麼這個“第一次”要等到我快半百呢？ 但我也相信，這一切都是上帝的安排。」夫妻倆的感動難以言喻，只說：「可能是激動的感受還沒沉靜下來，現在一切還不是很真實，看著他那種很強烈的connection還來不及反應，而我相信，在接下來的日子，我們跟兒子的感情會慢慢更加深。我們也會發現在他身上有很多自己的影子。」

陶喆臉書文：

要如何形容他生出來的那一個刻的感受呢？是不是類似開自己第一部買的車呢？是踏進第一次買的小窩呢？還是第一次談戀愛？我只能說迎接一個新的生命的感受比那些都更深沉和複雜。雖然都是第一次，但是這個是自己的血脈，也是一個寶貴但脆弱的生命。我最近有種遺憾，為什麼這個“第一次”要等到我快半百呢？ 但我也相信，這一切都是上帝的安排。



今夜他真的到來。我知道Penny是迫不及待的，親愛的小Bonbon更是想快點跟大家說，我來了！今天看著Penny卸下了幾個月的辛苦，終於可以輕鬆的好好睡一覺。然後在另一張小床，Bonbon今晚也可以在媽媽的肚子外面，度過他的第一個夜晚。



可能是激動的感受還沒沉靜下來，現在一切還不是很真實，看著他那種很強烈的connection還來不及反應，而我相信，在接下來的日子，我們跟兒子的感情會慢慢更加深。我們也會發現在他身上有很多自己的影子。



Goodnight my wife, goodnight my baby boy. Love you both dearly.



也再次把這份喜悅分享給所有祝福和關愛著我們的親朋好友，愛你們❤️！

David 寫於凌