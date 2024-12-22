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瑟七寒風中低胸暢談戀情　跟李東洺關係「很舒服」

記者葉文正／新北報導

啦啦隊女神瑟七今天在板橋舉行寫真桌曆記者會，雖然今天只有低溫13度，但現場竟然湧入200以上粉絲前來要簽名，寒風中，瑟七被問與富邦投手李東洺的緋聞，對於雙方關係，她也笑說：「我們的交友狀況都是很公開的，或是可以當更好的朋友，相處關係很舒服又融洽。」笑容也是甜蜜蜜。

▲▼瑟七寫真書記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲瑟七寫真書記者會 。（圖／記者李毓康攝）

今天除了粉絲群聚外，她在UNI GIRLS的隊友芮絲、斐棋、少少、JOY、柔一、侯芳等好友也都到場為她站台，瑟七也說：「一開始有設想有大概多少人，實際到現場才知道那麼多人，很開心，大家很支持，很謝謝大家來在這麼冷的天氣來看我。」

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▲▼瑟七寫真書記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲瑟七在南台灣有高知名度 。（圖／記者李毓康攝）

而寫真一拍五、六天，對她來說是全新體驗：「我們平常跳啦啦隊，表情跟拍寫真不太一樣，有時冷酷的眼神很難揣摩，謝謝攝影師天仁哥給我很多建議，讓照片看起來很完美。」

▲▼瑟七寫真書記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲瑟七好友們也來站台力挺。（圖／記者李毓康攝）

拍攝寫真時，瑟七不斷討論拍攝的時候有問說可不可以不要穿內衣入鏡？但寫真中就有這樣的安排，真的拍了後，沒有想像中那麼誇張，拍起來很好看，我走的是青春洋溢的路線，比起平常已經展露很多身材。」

▲攝影師黃天仁(右)出席瑟七寫真書記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲瑟七與攝影師黃天仁(右)。（圖／記者李毓康攝）

瑟七也被問到跟富邦投手李東洺的戀情，瑟七也說：「大家都是好朋友，他應該不知道我有什麼造型，是好朋友的話，我會叫他自己出錢買，只要支持我都可以，他開心就好，我們朋友間不會聊造型這麼細節。」瑟七也說，自己最喜歡有一套深藍色的造型，看上去妝比較素。

▲瑟七好友們也來站台力挺。（圖／記者葉文正攝）

▲瑟七也會出電子寫真。（圖／記者葉文正攝）

瑟七也被提問，似乎大李東洺一歲，但她認為當好朋友不用在意年齡，她覺得是同歲，大家相處得很融洽也很舒服就好，瑟七認為，自己交友狀況都是很公開的，或是可以當更好的朋友。

而瑟七前陣子眼睛去開刀，她說是拍寫真前後長針眼，因自己是容易長針眼的體質，最後拖到時間，傷口處已經結塊，紗布整整戴了一周，所以也有戴墨鏡去拍攝節目，這是寫真自己走青春路線，不想尺度太大，有計劃出第二本。12強選手當中，她覺得陳傑憲表現最好，隊長當的很稱職。

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