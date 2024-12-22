張柏芝消失一年多復出狂吸金！直播2小時「收益超驚人」輕鬆破億

記者劉宛欣／綜合報導

44歲的影后張栢芝（張柏芝）自2011年與謝霆鋒結束5年婚姻後，感情生活與一直備受外界關注。她與謝霆鋒育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），2018年更秘密誕下幼子張禮承（Marcus），但生父身份至今成謎。去年8月，張栢芝因健康問題宣布停工，神隱超過一年。然而，她於12月初在社群媒體上曬出多張美照，親自粉碎懷孕傳聞，宣告正式回歸。

▲張柏芝近日睽違1年多回歸螢光幕前。（圖／翻攝自張柏芝微博）

如今，張栢芝不僅全面復出，更迅速展現她的超強吸金力。近日她於大陸參加一場直播產品活動，短短兩小時內銷售額突破億元（1億港幣約4.19億台幣），讓人見識到她的市場號召力，被封為「吸金女王」。她在活動中接受訪問，回顧自己在演藝圈的經歷與成長，被問起會不會怕被觀眾遺忘？她淡然表示「女人要有自信」，展現出成熟穩重的一面，令人耳目一新。

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▲張柏芝直播才兩個小時就吸金超過1億港元。（圖／翻攝自張柏芝微博）

雖然近年張栢芝將重心放在大陸發展，但她在影壇的影響力仍不容小覷。多位片商紛紛向她拋出橄欖枝，希望她能回歸大銀幕。曾多次與她合作的導演王晶透露，曾試圖邀請她出演新作，但因聯絡不上而改邀張雨綺接演，足見張栢芝即使淡出一段時間，依然是眾多導演心目中的首選明星之一。