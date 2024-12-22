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王鶴棣新戲被譽「下一部爆款陸劇」　《大奉打更人》正式定檔了！

記者黃庠棻／台北報導

被網友譽為繼《慶餘年》後「下一部爆款陸劇」的古裝懸疑探案劇《大奉打更人》日前在騰訊累積超過400萬的預約觀看人數，近期Disney+更正式宣布該劇將於12月30日在平台上線，讓觀眾享受精彩刺激又幽默的追劇馬拉松。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

日前，主演王鶴棣在品牌活動直言「《大奉打更人》是今年我最期待的一部劇」，也讓網友們紛紛喊話「還沒開播就已經熱度拉滿」、「大奉打更人也是我今年最期待的一部劇」、「許七安太有魅力了！」

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▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》改編自曾打破諸多紀錄的同名網路小說，並由王鶴棣飾演穿越到大奉王朝的現代警察「許七安」、以及田曦薇飾演大奉二公主「臨安」。除了兩位超高顏值陸劇男神、新生代女神主演外，更找來曾出演《琅琊榜》的實力派演員劉奕君飾演打更人衙門的統領「魏淵」，曾出演《平凡之路》的晏紫東飾演許七安的表弟「許新年」，有小張柏芝之稱的毛曉慧飾演大奉長公主「懷慶」，還有劉美含、張淼怡、陳意涵等超高顏值卡司陣容一字排開，為觀眾呈現年底必看的養眼佳作。

▲王鶴棣主演《大奉打更人》即將上檔。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

除了大咖卡司眾星雲集外，王鶴棣在劇中將本色出演也讓《大奉打更人》從前導預告開始就「笑」果不斷，在最新釋出的定檔預告中，能看見王鶴棣眉頭深鎖，為了守護老百姓正面對決所有困難，揮舞刀劍帥出新高度。

▲王鶴棣主演《大奉打更人》即將上檔。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

而王鶴棣作為現代警察「許七安」，在預告一開始竟被視作罪犯，甚至即將被腰斬，《大奉打更人》將如何重現原著小說中盤根錯節的推理劇情、細膩深刻的人物刻劃、以及王者逆風翻盤的超爽開掛人生，粉絲們可以開始期待作品上線。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

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