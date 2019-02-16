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適合春日的溫暖歌聲！越聽越著迷的「樂童音樂家」5首入門歌曲

癮韓 多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域..

文／多雲時晴

愛上樂童音樂家（AKMU）可以說是一場美麗的意外。某天，在YouTube不小心點開第二季《KPOPSTAR》的影片，那是樂童第一次亮相，翻唱了miss A的〈Breath〉，以及自創曲〈다리 꼬지 마（不要翹腳）〉：「我的腳漸漸變得麻木／血液無法循環／這種心情」、「你從腳趾頭開始骨骼圈關閉不長高的這種心情」，有趣的歌詞不僅逗得三位評審大笑，也讓所有聽眾留下深刻印象。這年，哥哥李燦赫只有16歲，妹妹李秀賢只有13歲。

▼一首《不要翹腳》讓樂童音樂家爆紅。（影片來源：YouTube SBS Kpopstar）

就這樣，哥哥燦赫天賦異稟的創作才華，配上妹妹秀賢精湛超齡的歌唱實力，二人一同摘下《KPOPSTAR》的冠軍，並成為YG娛樂旗下歌手，在2014年發行第一張專輯《PLAY》。

▲樂童音樂家。（圖／翻攝自樂童音樂家臉書）

▲樂童音樂家。（圖／翻攝自樂童音樂家臉書）

從出道至2017年9月燦赫入伍時，樂童音樂家只發行了四張專輯與一首數位單曲，相當容易就可以將所有作品聽完。因此，想推薦大家一個夜晚，或是通勤、等待的過程，留給樂童音樂家的歌聲。作為瞭解樂童的「入門款」，以下五首作品，希望也能成為大家心中長久的「經典款」。

1. Give Love

作為首張專輯主打歌〈200%〉的後續曲，〈Give Love〉完美詮釋少女暗戀的心境，歌詞中的患得患失並不令人感到心痛，而是無比童趣可愛。「童心」這種東西，保存期限其實相當短暫，這也讓樂童此時的歌曲，顯得彌足珍貴。畢竟，超越了十五、六歲，逐漸走出校園後，如此單純的愛戀，便很難找尋了。

「Give Love 請再多給我點愛吧／Give Love 只有這樣是不夠的呀／給他的愛每天都在增加 他卻從來都不接受」副歌輕快的旋律，搭配琅琅上口的歌詞，讓任何時候聽見這首歌曲的人，都會不禁會心一笑。即便暗戀是苦澀的，歌曲卻洋溢著單純可愛的氛圍。

2. 冰塊們 (Melted)

若說17歲有專屬的「單純」，那17歲，應該也有一個特殊的、觀看「大人」世界的仰角。和〈Give Love〉收錄在同一張專輯《PLAY》的〈冰塊們〉，擁有強烈的溫差。「冰塊」的韓文音近似於「大人」，燦赫寫作這首歌曲的目的，就是以冰塊來比喻成人世界。

若將歌詞中的「冰塊」，全都替代成「大人」，「若冰塊們融化的話／就會有更溫暖的旋律」何嘗不是青春時期的少年少女，心頭常浮出的想法？歌曲的核心，就是不斷質問：「那些冰塊為什麼那麼的冰冷呢？」當兄妹兩人一同唱出「Why are they so cold？」時，冰冷的口吻如同針刺，直接劃破了心房。這是所有青春靈魂對於世界的質問，是每個人都有過的不安：我們抗拒成人世界的冰冷，卻仍然無法停止前進的步伐。

3. 以前的白天 以前的夜晚 (LAST GOODBYE)

以卡農首尾呼應的〈LAST GOODBYE〉，在前奏就極能抓住大家的耳朵。有別於〈Give Love〉、〈200%〉甜得可愛的感情，〈LAST GOODBYE〉開始唱出遺憾的酸楚。《思春記》上、下兩張專輯，唱得便是青春期所面對的一切。兄妹二人沒有過多的老練世故，而是誠實表達十幾歲的少男少女，正在面臨的課題。此外，燦赫如詩般的歌詞，更令人回味無窮，是一首適合在寧靜的深夜，陪伴著每一個靈魂的歌曲。

4. RE-BYE

〈RE-BYE〉是我初次聆聽就極為滿意的作品。樂童音樂家的父母，是居住在蒙古的傳教士，兄妹二人從小便與父母居住在蒙古，並由母親在家親自教學。因此，他們的生命經歷中，沒有「學校」、「制服」與「同學」這些詞彙，但即便少了同齡朋友，生命卻不曾少了離別。

〈RE-BYE〉就是燦赫回憶起在蒙古時，生命中的種種來去，進而表達不想反覆受傷、選擇毫不留戀的心境。同時，在這首爵士風歌曲中，可以欣賞到秀賢精湛的歌唱技巧，將歌曲詮釋得完美無缺。

5. DINOSAUR

在2018年11月10日播出的韓綜《認識的哥哥》中，秀賢在節目裡談到〈不要翹腳〉這首歌曲的創作緣由，是因為母親隨口叮嚀他們「不要翹腳！」，哥哥燦赫便不斷哼著，最後哼出一首歌來。

許多人都嘗試解讀〈DINOSAUR〉歌詞與MV的象徵意涵，但我選擇以最簡單的角度觀之：〈DINOSAUR〉是燦赫幼年時曾出現的夢境。夢中，恐龍曾侵門踏戶，並向家人咆嘯。這樣的場景，使童年的「我」畏懼的恐龍，代表著真實存在於夢中的形象，亦可象徵著成長過程中，各種令人退縮的挫折。因此，這首歌曲，就是訴說如何面對、直視「害怕」之作。

韓團樂童音樂家記者會（圖／記者季相儒攝）

▲樂童音樂家曾來台開唱，吸引不少粉絲捧場。（圖／記者季相儒攝）

在哥哥燦赫當兵期間，秀賢除了零星的OST作品外，並沒有推出完整的專輯。每每在寧靜的深夜，獨自聆聽樂童時，都深怕永無止盡的空白期將他們的歌聲、以及聽眾對於樂童音樂家的記憶凍傷。也許，這幾首入門歌曲也能成為新年的呼喚：春日將近，該打開音樂，聆聽樂童音樂家的歌聲了。

多雲時晴
白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年，終於浮出水面書寫，安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團【癮韓】

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