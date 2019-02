適合春日的溫暖歌聲！越聽越著迷的「樂童音樂家」5首入門歌曲

文/多雲時晴

愛上樂童音樂家(AKMU)可以說是一場美麗的意外。某天,在YouTube不小心點開第二季《KPOPSTAR》的影片,那是樂童第一次亮相,翻唱了miss A的〈Breath〉,以及自創曲〈다리 꼬지 마(不要翹腳)〉:「我的腳漸漸變得麻木/血液無法循環/這種心情」、「你從腳趾頭開始骨骼圈關閉不長高的這種心情」,有趣的歌詞不僅逗得三位評審大笑,也讓所有聽眾留下深刻印象。這年,哥哥李燦赫只有16歲,妹妹李秀賢只有13歲。

▼一首《不要翹腳》讓樂童音樂家爆紅。(影片來源:YouTube SBS Kpopstar)

就這樣,哥哥燦赫天賦異稟的創作才華,配上妹妹秀賢精湛超齡的歌唱實力,二人一同摘下《KPOPSTAR》的冠軍,並成為YG娛樂旗下歌手,在2014年發行第一張專輯《PLAY》。

▲樂童音樂家。(圖/翻攝自樂童音樂家臉書)

從出道至2017年9月燦赫入伍時,樂童音樂家只發行了四張專輯與一首數位單曲,相當容易就可以將所有作品聽完。因此,想推薦大家一個夜晚,或是通勤、等待的過程,留給樂童音樂家的歌聲。作為瞭解樂童的「入門款」,以下五首作品,希望也能成為大家心中長久的「經典款」。

1. Give Love



作為首張專輯主打歌〈200%〉的後續曲,〈Give Love〉完美詮釋少女暗戀的心境,歌詞中的患得患失並不令人感到心痛,而是無比童趣可愛。「童心」這種東西,保存期限其實相當短暫,這也讓樂童此時的歌曲,顯得彌足珍貴。畢竟,超越了十五、六歲,逐漸走出校園後,如此單純的愛戀,便很難找尋了。

「Give Love 請再多給我點愛吧/Give Love 只有這樣是不夠的呀/給他的愛每天都在增加 他卻從來都不接受」副歌輕快的旋律,搭配琅琅上口的歌詞,讓任何時候聽見這首歌曲的人,都會不禁會心一笑。即便暗戀是苦澀的,歌曲卻洋溢著單純可愛的氛圍。

2. 冰塊們 (Melted)



若說17歲有專屬的「單純」,那17歲,應該也有一個特殊的、觀看「大人」世界的仰角。和〈Give Love〉收錄在同一張專輯《PLAY》的〈冰塊們〉,擁有強烈的溫差。「冰塊」的韓文音近似於「大人」,燦赫寫作這首歌曲的目的,就是以冰塊來比喻成人世界。

若將歌詞中的「冰塊」,全都替代成「大人」,「若冰塊們融化的話/就會有更溫暖的旋律」何嘗不是青春時期的少年少女,心頭常浮出的想法?歌曲的核心,就是不斷質問:「那些冰塊為什麼那麼的冰冷呢?」當兄妹兩人一同唱出「Why are they so cold?」時,冰冷的口吻如同針刺,直接劃破了心房。這是所有青春靈魂對於世界的質問,是每個人都有過的不安:我們抗拒成人世界的冰冷,卻仍然無法停止前進的步伐。

3. 以前的白天 以前的夜晚 (LAST GOODBYE)



以卡農首尾呼應的〈LAST GOODBYE〉,在前奏就極能抓住大家的耳朵。有別於〈Give Love〉、〈200%〉甜得可愛的感情,〈LAST GOODBYE〉開始唱出遺憾的酸楚。《思春記》上、下兩張專輯,唱得便是青春期所面對的一切。兄妹二人沒有過多的老練世故,而是誠實表達十幾歲的少男少女,正在面臨的課題。此外,燦赫如詩般的歌詞,更令人回味無窮,是一首適合在寧靜的深夜,陪伴著每一個靈魂的歌曲。

4. RE-BYE



〈RE-BYE〉是我初次聆聽就極為滿意的作品。樂童音樂家的父母,是居住在蒙古的傳教士,兄妹二人從小便與父母居住在蒙古,並由母親在家親自教學。因此,他們的生命經歷中,沒有「學校」、「制服」與「同學」這些詞彙,但即便少了同齡朋友,生命卻不曾少了離別。

〈RE-BYE〉就是燦赫回憶起在蒙古時,生命中的種種來去,進而表達不想反覆受傷、選擇毫不留戀的心境。同時,在這首爵士風歌曲中,可以欣賞到秀賢精湛的歌唱技巧,將歌曲詮釋得完美無缺。

5. DINOSAUR



在2018年11月10日播出的韓綜《認識的哥哥》中,秀賢在節目裡談到〈不要翹腳〉這首歌曲的創作緣由,是因為母親隨口叮嚀他們「不要翹腳!」,哥哥燦赫便不斷哼著,最後哼出一首歌來。

許多人都嘗試解讀〈DINOSAUR〉歌詞與MV的象徵意涵,但我選擇以最簡單的角度觀之:〈DINOSAUR〉是燦赫幼年時曾出現的夢境。夢中,恐龍曾侵門踏戶,並向家人咆嘯。這樣的場景,使童年的「我」畏懼的恐龍,代表著真實存在於夢中的形象,亦可象徵著成長過程中,各種令人退縮的挫折。因此,這首歌曲,就是訴說如何面對、直視「害怕」之作。

▲樂童音樂家曾來台開唱,吸引不少粉絲捧場。(圖/記者季相儒攝)

在哥哥燦赫當兵期間,秀賢除了零星的OST作品外,並沒有推出完整的專輯。每每在寧靜的深夜,獨自聆聽樂童時,都深怕永無止盡的空白期將他們的歌聲、以及聽眾對於樂童音樂家的記憶凍傷。也許,這幾首入門歌曲也能成為新年的呼喚:春日將近,該打開音樂,聆聽樂童音樂家的歌聲了。

多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生,夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年,終於浮出水面書寫,安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團【癮韓】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎?歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多多雲時晴專欄文章