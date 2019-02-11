《水行俠》確定推出「恐怖片外傳」　主角是⋯網驚呆：想不到

記者洪文／綜合報導

《水行俠》（Aquaman）全球票房超過11億美金，成為DC史上漫畫改編電影最賣座的一部。華納兄弟確定推出外傳電影，而且主角完全讓人料想不到，並非女主角梅拉或亞特蘭提斯的任何角色，而是以「海溝」為中心發展恐怖電影《海溝族》（The Trench）。

▲華納兄弟確定推出《水行俠》外傳恐怖電影《海溝族》。（圖／《水行俠》劇照）



根據外媒《好萊塢報導》消息，華納兄弟確定籌拍《海溝族》，導演溫子仁、製片彼得沙弗蘭（Peter Safran）將會參與製作，兩人曾合作《水行俠》、《厲陰宅》，不過實際導演、主要演員尚未確定，考量這部電影成本比一般DC電影低一點，外界猜測男主角傑森摩莫亞不會回歸。

▲華納兄弟確定推出《水行俠》外傳恐怖電影《海溝族》。（圖／《水行俠》劇照）



《海溝族》故事將設置在海溝王國，也就是《水行俠》男、女主角被海溝生物攻擊的地方，故事描述亞特蘭提斯王國沈沒之後，居民被送往該地的衍生的故事，華納兄弟現已聘請諾亞嘉納（Noah Gardner）、艾茵費茲傑羅 （Aidan Fitzgerald）負責劇本，實際上映日期尚未公布。

▲華納兄弟確定推出《水行俠》外傳恐怖電影《海溝族》。（圖／翻攝自Digital Trends）



事實上，海溝族在2011年才引入DC漫畫當中，據說馬里亞納海溝是全球最深的地方，相傳他們本來是亞特蘭提斯王國的一部分，後來沈沒在海底中，居民與其他倖存者被隔絕變成貪婪的怪物，過去包括《大白鯊》、《環太平洋》等電影反派角色的發源地都在這裡。