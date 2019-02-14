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「林依晨」一秒勾肩抱緊緊　「林柏宏」停車場送驚喜！東方炻粉夢想成真？

 ▲▼林依晨，林柏宏，Ford粉絲團，福特汽車，新代言人，廣告電視劇。（圖／Ford提供）

▲《小女花不棄》的林依晨終於戀上「東方炻」林柏宏？近日ET小編發現Ford粉絲團公布最新廣告花絮，2019 FOCUS新代言人竟然就是這對同門師姐弟，讓一票粉絲敲碗期待！（圖／翻攝自Ford粉絲團影片，下同）

消費中心／綜合報導

林依晨主演的《小女花不棄》，近日劇情走到雙男搶一女的高潮。她與張彬彬飾演的陳煜被網友封為「蓮花CP」，就算劇情再虐心，還是得到大批死忠觀眾強力支持。但隨著林柏宏飾演的王族公子東方炻強勢「上線」，不少觀眾也在最近紛紛「棄守」表示，「對周遭人冷酷，但只對自己真心的霸氣公子，怎麼能不愛」！

雖然還不知道劇中的林柏宏最終是否能贏得林依晨的芳心，但《ETtoday新聞雲》發現Ford粉絲團公布的最新廣告花絮(傳送門：https://www.facebook.com/157941490891336/posts/325226674785742 )，竟然請來這對同門師姐弟合組CP，畫面內容也讓「東方炻粉」興奮到瘋狂拍桌！只見影片中的林依晨甜笑勾著一名男子，男生的臉深情望著右手邊的林依晨，即使有點難看清楚五官，但光是側臉就讓死忠粉絲可以篤定，他正是在最近霸氣向「花不棄」示愛的「東方炻」林柏宏！

影片花絮目前只見林依晨和林柏宏的身影，兩人互動熱絡，不管是勾手、搭肩，或簡單一個眼神的交流，眼裡都是滿滿的愛，看在粉絲的眼中更是粉紅泡泡滿天飛！從原本的同門情誼和在《小女花不棄》中培養的好默契，延伸到這次合作，更是擦出不同於以往的火花，加上林依晨許久沒有以時裝造型和粉絲見面，從這次花絮撒糖的程度來看，預計將攜手林柏宏帶來閃瞎粉絲的廣告電視劇作品。

▲▼林依晨，林柏宏，Ford粉絲團，福特汽車，新代言人，廣告電視劇。（圖／Ford提供）

▲雙林CP駕車暢遊，一路駛過壯闊的景觀地形，但粉絲最想看的應該還是車裡的甜蜜風景。

甜蜜蜜的畫面也不只有停車場大放閃的戲碼，林柏宏還會開著車載林依晨親密出遊，一路順暢的情節讓人聯想到，這次劇情應該不會再走什麼崎嶇坎坷的路線，讓粉絲虐心了吧？結尾甚至還有疑似拿出鑽戒的戲碼，超級浪漫～兩人不僅在古裝劇中愛火蔓延，跳到時裝劇時空，無縫接軌恩恩愛愛，對於期待這兩人組成CP的粉絲來說，也是hen可以！

Ford汽車近日釋出新代言人合作與花絮等訊息，讓不想再揪心追劇的粉絲都紛紛敲碗，期待完整廣告盡快曝光。如今時間表終於出來了，預計2/20（三）上市，那應該在電視與網路就會有完整版囉~期待已久的粉絲快把時間記下來，準備接住開春最大一缸糖！

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關鍵字

林依晨, 林柏宏, Ford, 廣告, 花絮

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