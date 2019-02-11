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亞莉安娜首奪葛萊美人沒來！飆F**K「我試過了」暗酸他

記者吳孟庭／綜合報導

美國樂壇盛事第61屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮於早上9點拉開序幕（台灣時間），在典禮前已公布部分名單，亞莉安娜（Ariana Grande）奪下生涯首座葛萊美獎，可惜她不會出席，原因是槓上典禮製作人，痛斥對方「說謊」，只好發出一張喜感滿滿的手握獎盃照片，在IG安慰自己。

▲亞莉安娜首奪葛萊美沒來！IG飆F**K「我試過了」暗酸他。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

▲亞莉安娜首奪葛萊美。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

亞莉安娜以第四張錄音室專輯《甜到翻（Sweetener）》奪下本屆葛萊美獎最佳流行演唱專輯（Best Pop Vocal Album），打敗泰勒絲（Taylor Swift）、卡蜜拉（Camila Cabello）、粉紅佳人（Pink）、凱莉克萊森（Kelly Clarkson）與尚恩曼德斯（Shawn Mendes）等勁敵，也是她歌唱生涯10年來首度獲得葛萊美肯定。

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▲亞莉安娜首奪葛萊美沒來！IG飆F**K「我試過了」暗酸他。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

▲亞莉安娜IG開心飆F**K，但坦言「我試過了」暗酸典禮製作人。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

她在IG上發文感謝，「我知道我今晚不會到場（相信我，我試過了也真的希望事情能順利），我也知道我說過不想要太看重這一切，但F**K，這真是太瘋狂又美好了，非常謝謝，我愛你們。」開心飆出髒話，還轉發粉絲製作的一張她幼年時期胖嘟嘟的黑白照，手上合成葛萊美獎座，慶祝自己得獎。

亞莉安娜說的「試過了」，其實就是她這次無法出席的原因。她原本預定要在本屆葛萊美上表演，但臨時喊卡，表演製作人對外宣稱取消原因是：亞莉安娜無法及時準備好演出，讓小天后氣炸！

▲亞莉安娜首奪葛萊美沒來！IG飆F**K「我試過了」暗酸他。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

▲亞莉安娜轉發粉絲製作的得獎圖。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

她在推特連發碰轟對方「說謊」，並否認不實指控，「我能夠在前一晚就搞定表演，你也知道的，但你卻「限制」了我的創意與自我表現方式，所以我決定不出席，希望當晚的表演最好能如你想要的呈現。」

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關鍵字

第61屆葛萊美獎, 亞莉安娜, Ariana Grande, 葛萊美, Grammy

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