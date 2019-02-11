《奈何BOSS》櫻桃吻未剪接版！　凌BOSS深吻咬走老婆口中櫻桃…甜到網暈了

▲《奈何Boss要娶我》吻戲成為熱門話題。（圖／翻攝自微博）

記者陳芊秀／綜合報導

網路劇《奈何BOSS要娶我》在春節追劇熱潮中，成為一個意外黑馬，現在播放量突破6億，男主角徐開騁更成為新一波爆紅男神。他在戲裡和王雙吻戲不斷，其中最高難度的「櫻桃吻」更成為熱搜話題，花絮影片近日曝光，意外出現這段畫面的未剪接版，讓網友直呼「虐狗啊！」

▲《奈何Boss要娶我》網路播放量突破6億。（圖／翻攝自微博）

原本的播出版本中，女主角「夏林」拿起櫻桃吃進嘴裡，沒想到下秒被老公「凌BOSS」捧臉深吻，雙唇被獨佔又吻又咬，最後特寫拍下老公吸走櫻桃的畫面，神還原小說情節。這段甜吻被形容「本年度最甜吻法」，但是畫面拆成2段，也讓人質疑是分開拍攝。

▲《奈何BOSS》女主角櫻桃吃進嘴裡，被老公深吻咬走啦。（圖／翻攝自微博）

不過劇組公開吻戲拍攝花絮，女主角吃下櫻桃瞬間，就被老公捧臉深吻，櫻桃也瞬間被咬走，全程一鏡到底，兩人為了櫻桃吻重拍多次，字幕更打上「畫面引起極度舒適。」網友恍然大悟「凌Boss嘴巴裡的櫻桃真的是木木的」，眾人激動再喊「過分甜了啊」、「這麼甜不犯法嗎！」

▲《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻播出版。(影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。)

▲《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻未剪接版。(影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。)