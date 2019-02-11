ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《奈何BOSS》櫻桃吻未剪接版！　凌BOSS深吻咬走老婆口中櫻桃…甜到網暈了

▲《奈何Boss要娶我》櫻桃吻成為熱門話題。（圖／翻攝自微博）

▲《奈何Boss要娶我》吻戲成為熱門話題。（圖／翻攝自微博）

記者陳芊秀／綜合報導

網路劇《奈何BOSS要娶我》在春節追劇熱潮中，成為一個意外黑馬，現在播放量突破6億，男主角徐開騁更成為新一波爆紅男神。他在戲裡和王雙吻戲不斷，其中最高難度的「櫻桃吻」更成為熱搜話題，花絮影片近日曝光，意外出現這段畫面的未剪接版，讓網友直呼「虐狗啊！」

▲《奈何Boss要娶我》櫻桃吻成為熱門話題。（圖／翻攝自微博） 

▲《奈何Boss要娶我》網路播放量突破6億。（圖／翻攝自微博）

原本的播出版本中，女主角「夏林」拿起櫻桃吃進嘴裡，沒想到下秒被老公「凌BOSS」捧臉深吻，雙唇被獨佔又吻又咬，最後特寫拍下老公吸走櫻桃的畫面，神還原小說情節。這段甜吻被形容「本年度最甜吻法」，但是畫面拆成2段，也讓人質疑是分開拍攝。

▲《奈何Boss要娶我》櫻桃吻成為熱門話題。（圖／翻攝自微博）

▲《奈何BOSS》女主角櫻桃吃進嘴裡，被老公深吻咬走啦。（圖／翻攝自微博）

不過劇組公開吻戲拍攝花絮，女主角吃下櫻桃瞬間，就被老公捧臉深吻，櫻桃也瞬間被咬走，全程一鏡到底，兩人為了櫻桃吻重拍多次，字幕更打上「畫面引起極度舒適。」網友恍然大悟「凌Boss嘴巴裡的櫻桃真的是木木的」，眾人激動再喊「過分甜了啊」、「這麼甜不犯法嗎！」

▲《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻播出版。(影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。)

▲《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻未剪接版。(影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。)

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

推薦閱讀

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！　「先疼妳」寵妻5細節甜炸

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！　父女罕見同框「根本3胞胎」

恭喜！陳意涵生了　水瓶座兒子名字曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！　「先疼妳」寵妻5細節甜炸

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！　父女罕見同框「根本3胞胎」

恭喜！陳意涵生了　水瓶座兒子名字曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

奈何BOSS要娶我

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《奈何BOSS》櫻桃吻未剪接版！　凌BOSS深吻咬走老婆口中櫻桃…甜到網暈了
  2. 做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀
  3. 玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來
  4. 港版瑤瑤掀上衣…滿身紅疹網嚇傻！　生子4個月親吐「照顧寶寶陰暗面」
  5. 陳小春悲苦童年「3000元賣掉弟弟！」　3窮孩子逆襲他認：恨父母
  6. 阿諾「被安排」搶米可白捧花　甜笑謝閨蜜：像拿到金鐘獎
  7. 楊超越下廚做飯！　切菜動作帥炸…酸民秒轉粉「一看就是會生活的人」
  8. 吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」
  9. 防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！
  10. 徐若瑄慶結婚5周年…被老公1句話氣到！　傻眼：是想回家跪算盤？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366