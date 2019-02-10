徐若瑄慶結婚5周年…被老公1句話氣到！　傻眼：是想回家跪算盤？

記者李湘文／綜合報導

藝人徐若瑄在2014年2月5日結婚，跟新加坡富商李雲峰成為夫妻，現在已是一個孩子的媽，兼顧事業和家庭，過得幸福開心。不過，她10日跟老公慶祝結婚5週年，卻被對方1句話刺激，氣得大呼：「哼！是不是想回家跪算盤？！」

▲徐若瑄跟老公李雲峰結婚已滿5年。（圖／資料照）

徐若瑄在臉書PO出照片，只見桌上放置1個葫蘆形的水杯，而她氣沖沖地說：「我老公說這個水杯很像我胖的時候！這是褒還是貶？！Huh？！」她哀怨表示，如果要比喻成杯子，自己覺得應該是高腳杯，對於老公的形容似乎頗不滿意。

▲徐若瑄被老公調侃胖的時候像水杯。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

對此，徐若瑄吐槽李雲峰：「結婚第5年就越來越老實了是嗎？哼！是不是想回家跪算盤？！」不過她接著話鋒一轉，想到最近是結婚紀念日，仍嘴甜說「But I still Love U~」馬上放下跟老公之間的小吵小鬧。

▲徐若瑄和老公李雲峰。（圖／記者張一中攝）

事實上，徐若瑄在今年年初才曝光體重，透露自己在電影宣傳期結束後，休了大約3星期的假，沒想到就發胖5公斤，達到51.7公斤，大喊要快速減肥。不過，粉絲擔心160公分的她太瘦，直說「可以了啦」、「很瘦啊」，只能感嘆女明星真的太難當。

▲徐若瑄年初曾公開體重，51.7公斤就覺得太胖。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）