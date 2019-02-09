張柏芝IG曬開車照…驚見男人手「戴著情侶表」！　網友神出真實身分

記者李湘文／綜合報導

港星張柏芝在2018年底生下第3個兒子，但對於孩子爸爸身分保密到家，不只讓孩子跟著自己姓張，出生資料上也沒登記父親，十分神祕。然而，她最近更新Instagram，卻突然曬出一張男人開車的照片，還被發現跟對方戴著情侶表，再度引起外界好奇這個人的身分。

▲張柏芝Instagram曬出男人開車的手。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）

張柏芝近來熱衷經營社群網站，有時分享美妝心得、有時分享日常生活，9日突然在Instagram曬出一張照片，雖然只拍到手，但可以看出是一名男子正在開車，手上戴著一支黑色手錶。有網友發現，照片裡的車正是張柏芝的法拉利，且男子的手錶跟她是同款，因而疑問是否「三胎生父曝光」。

▲張柏芝也曬過同款手錶，被懷疑是情侶表。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）

不過，這名男子的身分很快被發現，原來張柏芝PO的是2017年舊照，透過其它類似角度的照片，可以找到戒指、刺青等特徵，確認照片裡的人是她的弟弟張豪龍。至於孩子生父，張柏芝持續保密，工作室對於屢屢爆出的「生父人選」也一一否認：「堅決打假，拒絕綑綁。」

▲▼網友翻出舊照，指張柏芝照片裡的人應該是她弟弟張豪龍。（圖／翻攝自網路）