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《創造101》第二季男選手名單揭曉！　驚見網路劇男神…粉絲崩潰啦

記者陳芊秀／綜合報導

繼《以團之名》、《青春有你》之後，大陸又要推出男團選秀節目《創造營2019》，且該節目是《創造101》第二季，這次以徵選男團重新出發。該節目100位參賽選手的名單近日在網路曝光，並且即將開始首集錄影，其中包括演過多部電視劇、網路劇的高瀚宇，讓大批粉絲震驚不已。

▲《創造營2019》參賽選手名單揭曉，出現網劇男神。（圖／翻攝自微博） 

▲《創造營2019》參賽選手名單揭曉，出現網劇男神高瀚宇。（圖／翻攝自微博）

高瀚宇2018年憑電視劇《擇天記》、《扶搖》打開知名度，緊接著在網路劇被扶正當男主角，主演《S.C.I.謎案集》、《喜歡你時風好甜》等吸引大批粉絲，2019年還加入楊洋新戲《全職高手》。戲劇圈已經打出一片天的他，此刻又投入男團選拔，衝擊無數粉絲，有人激動問「我還覺得他挺火的啊……怎麼就……」、「要藏不住了嗎」、「竟然要重上選秀！」

▲《創造營2019》參賽選手名單揭曉，出現網劇男神。（圖／翻攝自微博）

▲高瀚宇憑《扶搖》，以及網路劇《S.C.I.謎案集》、《喜歡你時風好甜》走紅。（圖／翻攝自微博）

▲《創造營2019》參賽選手名單揭曉，出現網劇男神。（圖／翻攝自微博）

▲《創造營2019》名單曝光，高瀚宇也在其中。（圖／翻攝自微博）

事實上，高瀚宇已經是男團「HIT-5」成員之一，2007年參加《我型我秀》選秀節目，憑歌唱實力進入前10強，隔年以「HIT-5」出道，隊長郭子渝於2013年宣布退團，團體活動到2015年。他現年30歲，暫放戲劇圈打下的成績，重回選秀競爭的環境中，引來各界關注，也被粉絲挖出過去說過的話，「我想要重新站上舞台，哪怕一次也好。」

▲《創造營2019》參賽選手名單揭曉，出現網劇男神。（圖／翻攝自微博）

▲高瀚宇是「HIT-5」成員之一。（圖／翻攝自微博）

▲《創造營2019》參賽選手名單揭曉，出現網劇男神。（圖／翻攝自微博）

▲HIT-5經歷隊長退團，目前以4人團體活動。（圖／翻攝自微博）

《創造101》掀起女練習生選拔話題，第二季《創造營2019》改成男生競爭，發起人找來迪麗熱巴，尚未開播已經先轟動。除了高瀚宇加入掀起討論，上百為競爭者中，就有10人微博粉絲人數已經突破百萬，包括《快樂男聲》張遠、《明日之子》周震南、徐浩、劉也、馬雪陽、彭楚粵、夏之光、趙磊、焉栩嘉等人，挾著高知名度在節目露臉，也為《創2》開播前炒熱話題。

▲《創造營2019》參賽選手名單揭曉，出現網劇男神。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴是《創2》發起人。（圖／翻攝自微博）

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