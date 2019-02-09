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大鶴金身怕落漆　筷子夾鳥上廁所「感覺冰冰的」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《大三元》三位搞笑台柱羅時豐、海裕芬和大鶴接受《星光好選喆》節目專訪。

記者王筱筑、主播簡立喆／專訪報導

國片《大三元》是台灣首部以麻將為主題的國片，結合了符合年節的麻將題材，卡司更是星光雲集，讓賀歲氣氛滿滿。《大三元》裡面最特別的角色就屬大鶴（林鶴軒）飾演的銅像，他本來以為超好演，結果拍攝時才發現甘苦沒人知，甚至連上廁所都困難重重，讓他直呼永生難忘。

▲▼大三元。（圖／電影海報與劇照）

▲大鶴在《大三元》電影裡飾演「活人」的時間不到五分鐘。（圖／電影海報與劇照）

大鶴表示，他在《大三元》電影裡面第一次挑戰「非人類」角色，主演的是男主角張軒睿的家族「盛家」祖先，角色從18真人演到80歲古人，還常常以各種方式出現，家族裡外都有自己身影 還要常常定格演「銅像」，甚至還曾經憋氣將近兩分鐘，讓他苦笑說「覺得拍片有種危急生命的感覺」。

海裕芬則搞笑稱讚大鶴完全融入角色中，在片場都不覺得是他本人，演技超強還是全片最「硬」的演員，演銅像時還不時變換動作超可愛；羅時豐也補充笑說難怪在拍攝現場常常找不到他，原來是融入角色到零存在感，更開玩笑說：「你乾脆直接就當金身，修煉百年好了。」

▲▼大三元。（圖／電影海報與劇照）

▲大鶴首度在《大三元》電影裡飾演「非人類」角色。（圖／電影海報與劇照）

大鶴表示當初拿到劇本，看到飾演這麼特別的角色時好興奮，本來以為是劇組會作自己樣子的銅像，還想拿回家作紀念，後來才知道原來是自己要「演」銅像，「拍攝當時是夏天，還是在深山裡面，我全身被塗滿金漆，又熱又黏的完全不能好好吃飯，而且別人在演正經的戲的時候，自己還得面無表情在旁邊，拍完看回放後整個笑翻了。」

海裕芬還爆料全身被塗滿金漆的大鶴，上廁所時超不方便；海裕芬發現之後靈機一動，給大鶴一樣「法寶」解決這個困擾，大鶴邊笑邊回想：「因為我手上的漆很容易掉，上廁所時很怕手上的漆碰到重要部位會『落漆』，海芬姐因此給了我一雙『筷子』夾鳥，真沒想過還有這種辦法。」，拍戲時的生理困擾瞬間被解決，讓大鶴後來上廁所超方便，只不過「有點冰冰的」。

這次拍戲經驗讓大鶴永生難忘，直呼原來演出一尊「銅像」，才是演技生涯中的最大考驗。

▼《大三元》幕前幕後卡司陣容相當堅強，包括導演陳怡妤、監製澎恰恰、Ella、張軒睿、黃仲崑、羅時豐、李沛旭、許富凱、王琄、方季惟、海芬、巴鈺、嚴正嵐、吳承洋、大鶴、言野、顏毓麟、阿翰、那那大師、皮皮出席《大三元》首映。（圖／記者張一中攝）

▲▼導演陳怡妤、監製澎恰恰、Ella、張軒睿、黃仲崑、羅時豐、李沛旭、許富凱、王琄、方季惟、海芬、巴鈺、嚴正嵐、吳承洋、大鶴、言野、顏毓麟、阿翰、那那大師、皮皮出席《大三元》首映。（圖／記者張一中攝）

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