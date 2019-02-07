鹿晗懼高症發作「死活拉不上飛機」　低頭猛抓眼⋯下秒掉頭走了！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鹿晗日前出國到歐洲拍攝紀錄片節目，不過出發前懼高症發作啦！他的好友爆料，原本要搭飛機，不過因為太緊張了，直接掉頭就走，結果第一次沒飛成！

▲鹿晗拍紀錄片要搭長途飛機，來到機場開始懼高了。（圖／翻攝自微博／鹿晗工作室）

據好友老高透露，鹿晗一行人原本要從北京搭長途飛機前往德國法蘭克福，沒想到一到機場就開始緊張，直接掉頭就走了，好友形容「就是死活拉不上飛機了，我到最後跟他說，哥們你恨我就恨我吧，我準備給你拽上去了，然後我就拉不上去，結果第一次就沒飛成。」當時大家還以為紀錄片可能拍不成了，最終他還是克服恐懼飛出國。

▲鹿晗被好友老高爆料搭機糗事。（圖／翻攝自微博／鹿晗工作室）

▲鹿晗機場突然怕搭飛機，結果掉頭就走。（圖／翻攝自微博／鹿晗工作室）

▲鹿晗被好友拼命拉仍不上機。（圖／翻攝自微博／鹿晗工作室）

▲鹿晗這次飛機沒搭成。（圖／翻攝自微博／鹿晗工作室）

鹿晗因為有嚴重的懼高症，很難長時間搭乘飛機，2017年隨著陸綜《奔跑吧》到捷克錄大結局時，必須搭乘10小時飛機，也被爆出差點要缺席，當時製作人也發文透露，「鄧超李晨輪番做心理建設，鹿晗終於答應去了。差一點缺席啊！」他在大陸趕行程，大多利用高鐵，還被粉絲封為「高鐵王子。」

▲鹿晗最後還是克服障礙飛出國錄影。（圖／翻攝自微博／鹿晗工作室）

鹿晗怕搭長途飛機，機場一緊張掉頭走人了。（影片連結請按此）