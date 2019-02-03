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小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

記者劉宜庭／綜合報導

「對，小玉我得憂鬱症了。」他在1月底時，就曾向《ETtoday星光雲》坦言，自己似乎出現憂鬱症的症狀，「現在頭腦、心理有毛病，問過憂鬱症的朋友，他說這就是憂鬱症的狀況。」加上近來飽受失眠之苦，才決定到台大精神科檢查，被醫生診斷出有輕微憂鬱症，他近來也吐露真心話，讓多年搭檔笑笑忍不住哭了。

▲小玉坦承得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉坦承得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉坦承得憂鬱症，笑笑淚崩。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

小玉3日釋出最新影片，主題是「小玉得了憂鬱症【突然有輕生念頭】」，他坦言，這件事情已經埋在心中好一段時間了，「可是小玉我一直覺得說，我得憂鬱症這件事情，對我來說好像是很丟臉的一件事。」他表示，自己因此感到害怕，一開始得知時也無法接受，「我好像每天都光鮮亮麗的，怎麼可能會得憂鬱症？」

「大家如果看見PO的這部影片，代表我現在應該幾乎兩天都沒有睡覺了。」小玉錄影期間，邀來笑笑一起入鏡，在這之前，他並未和對方說過，診斷書也一直藏到現在，直到錄影片的當下，才讓笑笑知道。

小玉也藉此機會，當面向笑笑道歉，說到一半更忍不住哽咽泛淚，「最近我一直很常有暴怒的行為，我不知道為什麼，我沒有辦法控制我自己，很容易在影片裡就是突然很生氣的罵她，就是會摔東西，但是我真的不是故意的，因為我真的也沒有辦法控制我自己，我也很想要跟你說一聲對不起，因為我現在才知道我得了憂鬱症。」

▲笑笑、小玉「交往真相」。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

▲笑笑坦言，先前就發現小玉狀況不太對。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

笑笑坦言，其實早有發現小玉最近狀況很不對勁，「都會很暴躁，剪片的時候也是摔滑鼠摔鍵盤捶桌子，老實說我壓力真的很大，可是我又很想幫到你…。」話講到一半，也忍不住哭了出來，她也不忘關心對方狀況：「所以你現在要繼續吃藥嗎？」

▲小玉坦承得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉坦承得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲笑笑雖然壓力大，但還是很想幫小玉一把。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

小玉透露，目前仍需服藥，觀察能否穩定下來，「主要是失眠這件事情對我來說真的非常困擾，我沒有辦法好好地、正常地、像一般人一樣睡覺。」身為網紅的他，近來影片量驟減，也是因為生病的緣故，絕非是懶惰，「我知道我必須要去做，但是我做不出來，我真的做不出來…。」

「所以我就只能一直ㄍ一ㄥ，ㄍ一ㄥ到最後，我真的覺得我很像快變瘋子了。」先前，小玉發現自己會站著看著某一個地方，心中突然冒出輕生念頭，甚至曾想過「我乾脆就這樣死了算了。」他為此感到很害怕，才會決定到醫院檢查，「醫生確定說我現在目前疑似是患有輕微的憂鬱症。」

小玉坦言，得知當下其實無法接受，直到今日，心中仍不斷冒出疑惑，「為什麼？我明明是一個正常人，我為什麼現在要用吃藥來控制我自己？我覺得很不公平，我那麼努力，為什麼我會得病？」他先前不敢和笑笑說，一直瞞到現在，「我假如再一個人，我真的不知道我會做出什麼傻事來。」

雖然被診斷出有憂鬱症，但小玉請大家先不用擔心，同時也感謝外界關心，他表示，目前其實還是能控制住自己，也承諾會自制、不會去做傻事，「只是我真的需要一個抒發的對象，可以跟大家講，不管是你們或是笑笑。」

▲小玉坦承得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉感謝外界關心。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

此外，小玉也藉著自身例子，呼籲有此類心理疾病的人，要好好正視自己，或是跟認識的人講出來，「剛才講出來，我覺得對我來說滿好的。」他也表示，會繼續做下去，但需要一點時間調適、摸索自己到底需要什麼，他也希望自己可以好好睡一覺。

至於壓力來源，小玉透露，一部分原因來自媒體，「現在的媒體對我來說算是滿好的，但是以前的那些事情，有時候真的…我想要講，我也沒有辦法反擊，我越講會越黑。」他因此常做噩夢，「一直在輪迴那種很像地獄的那種感覺。」

最後，小玉也以文字方式，分享自己目前遇上的難題，「小玉我呢，現在正處在商業和理想要選哪邊的階段，但我希望最後的結果對大家都是好的，因為我真的不是要賺那麼多那麼多錢，我只希望你們看到我的影片有笑一下，看完後有一點紓壓，這才是我要的。」

▲小玉坦承得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉坦承得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉坦承得憂鬱症。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉以文字方式吐露真心話。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

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▼小玉坦承患憂鬱症。（影片／取自YouTube／小玉，如遭刪除請見諒。）

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