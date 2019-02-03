小S「穿超性感→學豬叫」瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

記者許逸群／台北報導

女星小S（徐熙娣）日前與羅志祥在台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》合體，睽違6、7年後再次一起演唱《戀愛達人》。此外，隨後因應豬年，兩人在台上和觀眾互動玩學豬叫，導致性感了一整晚的小S氣呼呼地說：「我前面露身材幹嘛，後面這麼丟臉！」

▲小S超性感登《紅白》。（圖／台視提供）

羅志祥與小Ｓ除了合體演唱《戀愛達人》，也在台上與觀眾同樂，將《學貓叫》改成「學豬叫」。只見羅志祥模仿豬叫聲超像，讓小S忍不住說：「華人界最會學豬叫的就是你了！」羅志祥也搞笑地說：「我參加過比賽得過第一名。」讓主持人黃子佼笑說：「有這種比賽嗎？」

▲▼小S與羅志祥在《紅白》合體。（圖／台視提供）

小S穿著一身「透視內衣」與彩虹大衣登場，讓許多不知情的工作人員與嘉賓都相當驚喜。小S指著主持人黃子佼表示：「你說，我今天來是為了誰，還不是你半夜傳簡訊騷擾我，問我今年《紅白》要不要來，你承不承認這一段！」說到這，小S一個沒站穩差點跌倒，打趣地說：「好丟臉，我要回家！」

此外，小S綜藝魂不滅，透露已6、7年未與羅志祥合唱《戀愛達人》，「小豬走紅之後就大頭症，完全不跟我唱這首歌！」不僅如此，出場時主持人僅介紹羅志祥，羅志祥還開玩笑地說：「剛沒介紹到小Ｓ，她在台下還罵髒話咧！」