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郭子乾與帥兒首度同框！郭德君客串《瘋狂》8小時爆汗險昏倒

記者林映妤／台北報導

歐漢聲、郭子乾2日為了宣傳賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》突襲影城，讓粉絲驚呼賺到了！電影描述電視人心聲獲得好評，2人也為了謝謝影迷支持，特地到信義威秀自掏腰包買爆米花送給看片朋友。歐漢聲、郭子乾在片中表現精湛，其實郭子乾兒子也有尬一角，是父子倆首度同台亮相。

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》歐漢聲、郭子乾突襲影城,郭子乾兒子郭德君。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》歐漢聲、郭子乾以及郭子乾兒子郭德君首度同框。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》歐漢聲、郭子乾突襲影城,郭子乾兒子郭德君。（圖／記者李毓康攝）

《瘋》片是郭子乾兒子郭德君首次演出電影，今父子倆都參與活動，歐漢聲透露，郭德君個性十分認真，在拍攝現場穿兔偶裝8小時爆汗到快要昏倒都不喊累。電影還找來方芳芳、李濤、盛竹如、吳宗憲、李明川、張嘉雲（花花）、楊雄等人客串，宛如綜藝同學會，串起許多人共同的電視回憶。

郭子乾在電影中回到《全民大悶鍋》後台，重現當年模仿郭台銘紅遍大街小巷的橋段。他驕傲表示只要看到本人，就可以學到9.9分像，但這次因為要演「自己」而相當苦惱：「平常都是在演別人、模仿別人，導演要我演自己時，我發現好像沒有什麼特色，幸好那場戲演的是以前全民大悶鍋的後台日常，當年我是被Cue到楊宗緯我就模仿楊宗緯，被Cue到郭台銘就立刻上身，算是生龍活虎的演出！」

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》歐漢聲、郭子乾突襲影城,導演謝念祖,郭子乾兒子郭德君。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》歐漢聲、郭子乾表現獲得好評。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》歐漢聲、郭子乾突襲影城。（圖／記者李毓康攝）

歐漢聲在片中飾演電視製作人，面對多位影人或是網上好評，歐漢聲總覺得不可置信，「有光就會有影，現在評價這麼好反而讓我很害怕！」導演謝念祖笑著補充說：「歐弟是一個很單純的人、也是個極度沒有自信的人，所以看到大家對他這麼好，他反而會害羞到不知所措。」

歐漢聲表示這部電影反映了整個電視生態，也是反映了自己的過去22年來的電視人人生，所以當大家在看電影時就如同看著毫無保護色的他。首映後，面對圈內與圈外對電影的好評，反而讓歐漢聲感覺好赤裸，「像沒穿衣服一樣。」

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》歐漢聲、郭子乾突襲影城。（圖／記者李毓康攝）

▲▼歐漢聲、郭子乾突襲影城，買爆米花送影迷。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》歐漢聲、郭子乾突襲影城。（圖／記者李毓康攝）

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歐漢聲, 瘋狂電視台瘋電影, 郭子乾, 郭德君

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