ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴說話聲音柔美，1日參加陸綜《聲臨其境》，為動畫電影《冰雪奇緣》和《哈姆雷特》配音。她分別用英語、中文配音2個作品，配音時更入戲擺出各種表情入戲，被大批粉絲狂讚「太可愛啦！」

▲迪麗熱巴配音《冰雪奇緣》。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）

▲迪麗熱巴配音《冰雪奇緣》。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）

迪麗熱巴為《冰雪奇緣》的「安娜」配音，且挑戰的是全英語台詞，重現和姊姊艾莎在房間裡打雪仗的經典一幕。她自帶奶音的聲線，為小女孩配音正好適合，而且全程沒有看劇本，邊看畫面邊說台詞，加上要配音下滑下床、被雪打中的反應，更不時露出呆萌表情。

▲迪麗熱巴配音《冰雪奇緣》。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）

▲迪麗熱巴全英語台詞配音。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）

▲迪麗熱巴配音《冰雪奇緣》。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）

▲迪麗熱巴配音，表情也神還原。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）

▲迪麗熱巴配音《冰雪奇緣》。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）

▲迪麗熱巴學安娜捧臉小動作超萌。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）

除了《冰雪奇緣》，迪麗熱巴也為《哈姆雷特》國語版本配音。由於是中文劇本，部分台詞還用詩句表現，她一氣呵成把台詞說完，完全沒有卡點，流暢的聲音演技令其他嘉賓都看傻了。

網友大讚迪麗熱巴的聲音有實力，輪番稱讚「我真的被驚絕了」、「好可愛啊還有動作」，女神難得在鏡頭前大秀英文「這個英文感覺在國外待過好久的」，還有粉絲力挺「不要再說她是流量女星了，她真的很有實力，她是演員！」

►迪麗熱巴配音《冰雪奇緣》。（影片連結請按此）

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用同一招

放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」

舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用同一招

放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」

舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

迪麗熱巴

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕
  2. 《青春》嘉羿晉級A班　蔡依林光看臉就融化：小甜心！
  3. 舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案
  4. 迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆
  5. 李佳歡《聲林》隱藏版「最後一首歌」讓李佳薇爆雞皮
  6. 放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」
  7. 《玩命關頭：特別行動》首支預告！巨石強森、傑森史塔森合體帥炸
  8. 朴有天清晰中文唱「62億票房」夯曲　粉聽哭讚：超有SENSE！
  9. 專訪／林育羣掰了7年伊林！　「砸200萬」只想做自己
  10. 陸版《藍色生死戀》許凱含淚下跪求婚！　預告噴3看點…網求孟美岐穿衣服

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366