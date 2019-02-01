迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴說話聲音柔美，1日參加陸綜《聲臨其境》，為動畫電影《冰雪奇緣》和《哈姆雷特》配音。她分別用英語、中文配音2個作品，配音時更入戲擺出各種表情入戲，被大批粉絲狂讚「太可愛啦！」

▲迪麗熱巴配音《冰雪奇緣》。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）

迪麗熱巴為《冰雪奇緣》的「安娜」配音，且挑戰的是全英語台詞，重現和姊姊艾莎在房間裡打雪仗的經典一幕。她自帶奶音的聲線，為小女孩配音正好適合，而且全程沒有看劇本，邊看畫面邊說台詞，加上要配音下滑下床、被雪打中的反應，更不時露出呆萌表情。

▲迪麗熱巴全英語台詞配音。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）

▲迪麗熱巴配音，表情也神還原。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）



▲迪麗熱巴學安娜捧臉小動作超萌。（圖／翻攝自微博／聲臨其境）



除了《冰雪奇緣》，迪麗熱巴也為《哈姆雷特》國語版本配音。由於是中文劇本，部分台詞還用詩句表現，她一氣呵成把台詞說完，完全沒有卡點，流暢的聲音演技令其他嘉賓都看傻了。

網友大讚迪麗熱巴的聲音有實力，輪番稱讚「我真的被驚絕了」、「好可愛啊還有動作」，女神難得在鏡頭前大秀英文「這個英文感覺在國外待過好久的」，還有粉絲力挺「不要再說她是流量女星了，她真的很有實力，她是演員！」

►迪麗熱巴配音《冰雪奇緣》。（影片連結請按此）