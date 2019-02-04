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被封「宮崎駿+新海誠」日新銳動畫導演要拍台灣故事

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲日本賣座冠軍動畫《企鵝公路》導演石田佑康接受ETtoday《星光好選喆》節目獨家專訪。

記者王筱筑、主播簡立喆／專訪報導

《企鵝公路》改編自日本鬼才作家森見登美彥暢銷同名小說，由日本動畫新銳導演石田祐康執導的首部長片，來找來日本當紅明星蒼井優、西島俊秀、竹中直人獻聲配音，更吸引宇多田光親自打造並獻唱電影主題曲。電影推出後獲得「加拿大奇幻國際電影節-最優秀動畫獎與觀眾票選金獎」，並獲選為台中國際動畫影展觀摩長片，導演石田祐康接受ETtoday《星光好選喆》專訪，大聊他與《企鵝公路》的緣分和創作動機，並分享對台灣的觀察和喜愛。

▲▼ 企鵝公路。（圖／木棉花提供）

▲《企鵝公路》是日本票房冠軍動畫電影。（圖／木棉花提供）

本身很喜歡企鵝的導演石田祐康，就連受訪時身上的襯衫都有可愛的企鵝圖案，他表示自己和「鳥」一直有著不解之緣，「之前在公司做的第一部商業作品裡，我就畫了很多會飛的鳥，越畫越喜歡，就覺得鳥兒真有趣。」

他認為製作《企鵝公路》其中之一的原因是「緣分」，因為企鵝其實也算是種「不會飛的鳥」，在籌備製作當中感到跟企鵝好有緣，越畫越覺得被企鵝打動他的心。

▲▼《企鵝公路》石田祐康。（圖／簡立喆攝）

▲《企鵝公路》導演石田佑康連襯衫都有企鵝圖案。（圖／簡立喆攝）

由於原作包含許多豐富的元素，如果都要交代很完整，會需要4到5小時左右才說得完，所以石田祐康透露製作過程中在「取捨」部分非常困難，必須要含淚割捨一些畫面，或是走捷徑的方式，濃縮並快速交待事情原委，「不過最重要的宗旨，還是忠實的保留並維持著這個少年看待世界的眼光，保有少年純真的心。」故事最重要的元素，還是有在《企鵝公路》被導演堅持保留下來。

而導演石田祐康首次來台，也表示來台之前最大期待是聽說台灣東西很好吃，來了之後他燦笑著說，台灣美食完全沒有辜負他的期待，「這裡的東西太好吃了！目前我吃了小籠包、麻婆豆腐、還買了太陽餅和一些禮物，要回去分送給親朋好友。」

石田祐康還強調，「這幾天眼中看到台灣的街道，處處充滿異國風情，而且人與人之間比日本多了一點溫度，這樣的文化很棒。」台灣讓這位新銳導演印象大好，他更承諾希望未來可以創作出跟台灣相關的創作，台灣的動漫迷們可以拭目以待。

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