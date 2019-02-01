《銀魂》新井浩文涉性侵女按摩師！　認了「家中施暴」日網震怒

記者陳芊秀／綜合報導

40歲日本男星新井浩文因涉嫌性侵女按摩師，正在接受警方調查。他是在日韓國人第三代，2005年入韓國籍，近年活躍大小螢幕，是娛樂圈相當受重視的實力派演員，據悉，他已經向警方承認施暴事實。

▲新井浩文涉性侵被警方約談。（圖／翻攝自新井浩文臉書、銀魂推特）

據日媒《讀賣新聞》報導，新井浩文涉嫌於2018年7月1日凌晨2點多時，在世田谷的住家中，向一名年約30多歲的派遣女按摩師性侵，女方在8月報案。他在本月1日一早被警方帶往警局調查，同時家中也遭到搜索。

新井浩文眼神銳利，加上演技深獲好評，入行以來經常扮演流氓、罪犯等反派角色，也演過刑警2016年憑《百元之戀》獲得日本電影金像獎男配角的提名。他涉嫌性侵事件震驚日本娛樂圈，對此所屬經紀公司表示「正在確認事實中，請恕無法回答任何問題。」有關他錄製的綜藝節目原本預計6日播出，電視台已經確定改播其他節目取代。

▲新井浩文活躍大小螢幕，在《銀魂》扮演岡田似藏。（圖／翻攝自新井浩文臉書、銀魂推特）

有關新井浩文錄製的綜藝節目原本預計6日播出，電視台已經確定改播其他節目取代。由於日本藝人一旦涉及社會事件，代言廣告和演出影視作品，都會遭到下架、停播等。他近年演出票房大作《銀魂》，被推測將很難在日本電視頻道播出，令大批影迷相當憤怒又擔憂。

▲新井浩文涉性侵被警方約談。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）