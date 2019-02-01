理科太太解析「U好是什麼」：當媽媽以後才能體會

記者許逸群／台北報導

網紅理科太太近日參加公視節目《誰來晚餐》邀請，卻差點被一題「U好是什麼」給考倒！原來是節目的最新徵片主題，邀請全民重新定義「孝順」。另外也邀請到「這群人」展榮與展瑞，分享自己對孝順的不同看法，他們笑說，小時候若不是因為聽話早就出國讀書，說不定現在就沒有「這群人」的存在。

▲理科太太分享對「孝順」的看法。（圖／公視提供）

節目將「有孝」定為徵片主題，詢問理科太太是否曾跟西方朋友討論過孝順的定義，只見她露出招牌的尷尬表情，停頓了一下才說：「『Ｕ好』好像沒有英文字。」似乎被考倒。她分享了自己的想法，說以前認為聽話順從就是孝順，但後來發現應該是「把自己做好，讓媽媽開心，就是孝順」。如果意見不合就讓著對方，「因為自己當了媽媽以後，才知道體會母親的辛苦。」

被問到關於近年在親子議題上常被提出來討論的「情緒勒索」，理科太太也說因雙方對於孝順的定義不同，因此常會產生負面標籤，「我們不需要跟他們硬碰硬，我們可以合情合理的去討論這件事情」。她表示不想給小孩壓力，認為生小孩就有義務要對他好、教育他，「之後我要學著怎麼放手」，因此不會要求兒子要孝順。

▲「這群人」展榮與展瑞。（圖／公視提供）

展榮與展瑞表示：「孝順跟愛有點像，每個人的定義都不同。」被問到是否曾為了孝順而做出違背心意的決定，展榮就說小時候很想去國外讀書，但因為爸媽不答應所以無法實現，長大後才知道是因為當時家裡經濟狀況不允許。展瑞也說，「很多時候長輩不是不能接受我們的想法或決定，是因為我們沒有讓他們理解為什麼我們是這樣想的。」