ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

理科太太解析「U好是什麼」：當媽媽以後才能體會

記者許逸群／台北報導

網紅理科太太近日參加公視節目《誰來晚餐》邀請，卻差點被一題「U好是什麼」給考倒！原來是節目的最新徵片主題，邀請全民重新定義「孝順」。另外也邀請到「這群人」展榮與展瑞，分享自己對孝順的不同看法，他們笑說，小時候若不是因為聽話早就出國讀書，說不定現在就沒有「這群人」的存在。

▲理科太太。（圖／公視提供）

▲理科太太分享對「孝順」的看法。（圖／公視提供）

節目將「有孝」定為徵片主題，詢問理科太太是否曾跟西方朋友討論過孝順的定義，只見她露出招牌的尷尬表情，停頓了一下才說：「『Ｕ好』好像沒有英文字。」似乎被考倒。她分享了自己的想法，說以前認為聽話順從就是孝順，但後來發現應該是「把自己做好，讓媽媽開心，就是孝順」。如果意見不合就讓著對方，「因為自己當了媽媽以後，才知道體會母親的辛苦。」

被問到關於近年在親子議題上常被提出來討論的「情緒勒索」，理科太太也說因雙方對於孝順的定義不同，因此常會產生負面標籤，「我們不需要跟他們硬碰硬，我們可以合情合理的去討論這件事情」。她表示不想給小孩壓力，認為生小孩就有義務要對他好、教育他，「之後我要學著怎麼放手」，因此不會要求兒子要孝順。

▲「這群人」展榮、展瑞。（圖／公視提供）

▲「這群人」展榮與展瑞。（圖／公視提供）

展榮與展瑞表示：「孝順跟愛有點像，每個人的定義都不同。」被問到是否曾為了孝順而做出違背心意的決定，展榮就說小時候很想去國外讀書，但因為爸媽不答應所以無法實現，長大後才知道是因為當時家裡經濟狀況不允許。展瑞也說，「很多時候長輩不是不能接受我們的想法或決定，是因為我們沒有讓他們理解為什麼我們是這樣想的。」

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

推薦閱讀

留言罵「幹XX公視」得獎了！網友笑翻：別這麼公正啦

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

獨家／謊稱《綜藝玩很大》員工　連續詐騙「跟團費」

曾國城犯「麻將禁忌」　打1圈輸3萬：把把都跟我有關

吳宗憲怒譙肉圓哥　護航7動手民眾：敢重判試看看！

全台最正護理師「黑歷史照」曝光　網驚：台妹變仙女！

不滿去蔣化！文化部長鄭麗君「遭資深藝人」呼巴掌

《玩很大》偏心KID道歉　吳宗憲「老兵欺負新兵」

踢館太兇⋯蕭敬騰：他不會放過你　林孟辰超狂Fly out回敬

羅志祥「賣米賣菜賣冬瓜」　全場傻眼⋯Gail竟然聽懂了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

鍾麗緹21歲混血女兒「神遺傳爆乳基因」！　大開東西半球比媽媽還辣

片商砸3100萬誘「波神」裸上身！　葉子楣「死不露3點」爆內幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

理科太太, 這群人, 孝順, U好, 誰來晚餐

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鈕承澤性侵起訴　柯奐如226字回應：沈默不再是唯一選擇！
  2. 快訊／袁艾菲結婚了！「幕後人員」帥老公曝光了
  3. 過年必看！「5面相偏財運旺」　這一種人最容易突然發財
  4. 狄鶯終於露面！　孫家3口「店門口排隊」等吃8000元台菜
  5. 哈利波特額頭疤痕「不只是閃電」　粉絲被騙了18年！
  6. 王大陸「拒演江直樹3次」！試鏡一個動作擄獲陳玉珊
  7. 黃健瑋、林生祥跨界合作！為《畫我台灣》挑戰台語配音超崩潰
  8. 隋棠爆氣：下三濫！揪心曝「童年詭異行徑」　痛斥噁男猥褻4女童
  9. 理科太太解析「U好是什麼」：當媽媽以後才能體會
  10. 繼續守護NU'EST！　5團員確定「全員續約」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366