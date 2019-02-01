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《艾莉塔》打鬥背後真相　原來有9個替身：軟骨功、體操選手

記者洪文／綜合報導

《艾莉塔：戰鬥天使》是《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆催生超過11年、親筆寫下186頁劇本的心血結晶，在無止盡的試鏡後，選出演出《分歧者2：叛亂者》與《移動迷宮》系列以及驚悚片《蒙上你的眼》的羅莎薩拉查。當卡麥隆回憶她的表現時，掩不住激動心情：「她在每一刻都投注了莫大的心力與精力。我從來沒有在同齡演員中見過這種水準之上的表現。」

《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯影業提供）

▲《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供，以下同）

改編自日本科幻格鬥漫畫《銃夢》的電影《艾莉塔：戰鬥天使》闡述的是一名生化人少女甦醒後喪失記憶，經歷重生摸索期、與人建立情感關係之後，才發現嬌小身軀中的力量極為強大、唯有她能對抗邪惡勢力的故事，那麼「艾莉塔」的人選當然至關重要。

導演勞勃羅里葛茲笑說，當羅莎薩拉查一走進門，就知道沒有第二人選了。《鐵達尼號》《阿凡達》金獎製片強藍道同樣讚譽，自從遇到她以後，超大規模試鏡活動立刻停止：「當我們看到羅莎，我們心中再也沒有其他人可以飾演這個角色了。她在表演中呈現了驚人的純粹與生動的喜悅。她讓你相信她有著狂戰士艾莉塔的瘋狂力量，但同時又蘊含少女艾莉塔獨有的單純情懷。」

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）
 
新生代女星羅莎薩拉查出道時間不長就幸運獲得傳奇名導詹姆斯卡麥隆欽點挑大樑，更被眾人溫柔指導：「詹姆斯向我解釋了艾莉塔的每一個零件，而他對艾莉塔也同樣溫柔，這讓我獲得很多啟發。和勞勃在一起時則感受到藝術與人文連結，他總是精力充沛不停地在創作，在現場和大家互動也很親切，認真聆聽每個人發言，讓人覺得自己的反饋非常重要。」

但是要演出「艾莉塔」可不容易，在電影開拍前的幾個月，就得開始進行體能強化訓練，研究武術、泰拳和功夫，並且磨練她的直排滑輪技巧。讓她不得不承認：「事前訓練超累！我必須提升肌耐力，開始真正像一位訓練嚴格的戰士一樣思考，學習武打招式、控制能量與節奏。」原因就在特技統籌蓋瑞特華強調每個角色的動作真實性，而不是事後全部用數位特效製作。

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

劇組找來以《神力女超人》表現聞名的打鬥指導史提夫布朗，跳脫大多數的動作框架思考，例如片中安排一位7呎高的特技演員站在高蹺上打鬥，以配合巨型生化人的動態捕捉，成功做到融合真實特技動作與動態捕捉技術，才能讓觀眾看到最血脈賁張的動作片段！

儘管羅莎薩拉查都是親自下海執行特技演出，但極端複雜的動作設計，現場也備有9個不同的「艾莉塔替身」在現場，包括世界級的體操選手和軟骨功表演者。

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）
 
片中另一個最重要的角色「依德博士」，依德博士這位出色的生化機械醫生意外在廢料場中發現艾莉塔，為了平息自己對失去女兒的痛苦，而給了艾莉塔一個溫暖而充滿愛的家，她可以在此不受拘束地探索自我。羅里葛茲心中立刻決定邀請心目中的最佳人選－兩次榮獲奧斯卡金獎肯定的影帝克里斯多夫華茲。

儘管華茲過去以演出反派聞名，但這次他將站在正義的一方。製片強藍道大讚影帝表現：「克里斯多夫可以用一個表情說出千言萬語，展現依德博士兼具同情心與聰敏的特質，對全世界的觀眾而言都非常具有說服力。」

克里斯多夫華茲在跟詹姆斯卡麥隆聊過這個角色之後，深受父女情感動容，立刻決定接演，也深受製作團隊震撼。他表示《艾莉塔：戰鬥天使》和過去參與的電影類型截然不同，更對原生3D拍攝技術大感驚奇，也是前所未見的拍攝規格。

《艾莉塔：戰鬥天使》將於2月5日大年初一於全台正式上映。

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